Nando del Pozo, el balance de la Semana de Montaña de Gijón y los próximos retos: "Hay margen para crecer"

Todavía recuperando el resuello después de unos días agitados, la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo rebosa satisfacción por el desarrollo de una Semana Internacional de Montaña que ha ganado adeptos, su gran objetivo. Ahora llega un merecido descanso antes de ponerse en marcha para preparar la siguiente edición. El reto es seguir creciendo y visitar jornadas en otras latitudes para ver qué cosas se pueden incorporar.

¿Contentos con la Semana de Montaña?

Súper contentos. Todavía no hemos cerrado todos los números, pero entre las jornadas en el Jovellanos y la previa en la Antigua Escuela de Comercio estamos en torno a las tres mil personas, lo que supone cerca de un 25 por ciento más de gente que el año pasado. La acogida fue muy buena.

¿Y hay margen para el crecimiento ahí?

Hay margen. No mucho en las jornadas de la previa, porque en cuatro de los cinco días llenamos e incluso quedó gente fuera. A veces nos dicen que por qué no escogemos otro sitio, pero nunca sabes cómo va a ser. En las actividades de la Semana propiamente dicha, dos días estuvimos 600 personas y tres días 400, con lo que podríamos meter 200 personas más tres días.

¿Qué actividades tuvieron más tirón?

Los días que más gente hubo fue el primero, con el esquiador extremo Aymar Navarro, y el último, con Barbara Zangerl y Jacopo Larcher. Creo que todas las actividades eran muy potentes, pero lo que te condiciona al final para que venga más público es que sean mediáticos. Silvo Karo, por trayectoria, igual tenía más peso, pero la gente joven no lo conoce. Nos sorprendió agradablemente que tuvo bastante tirón el tema de la bicicleta, que era la primera vez que lo teníamos.

¿A qué achaca ese incremento de audiencia?

Intentamos mejorar la calidad de los ponentes cada año, aunque nunca ha sido mala. Además, percibimos que la gente va volviendo a sus viejas costumbres prepandemia e hicimos un gran esfuerzo de difusión en redes sociales, prensa, etc. Esas cosas van calando y al final se nota.

¿Qué se escoge para la previa?

Normalmente actividades de gente más cercana, asturiana. El año pasado creamos el Premio Actividades Asturianas, que distingue una actividad hecha por gente de Asturias o afincada aquí. Valoramos que sea una actividad asturiana, la calidad técnica, la dificultad, que el audiovisual esté bien montado y sea atractivo, y la novedad, que no sea algo que hayan hecho 40 personas anteriormente. Al final votamos, de toda la gente de la organización sale un voto y hay otras tres personas más en el club que tienen un voto cada una.

¿Económicamente es sostenible la Semana?

No nos sobra presupuesto. La intención es no perder dinero, siempre andamos insistiendo a la gente para que vaya al Jovellanos porque es verdad que cobramos entrada, pero hay gente a la que hay que pagar un dinero para que venga. Que acuda gente es la diferencia. Es una actividad que hacemos para enseñar el monte a la gente, no ganamos nada con esto y trabajamos mucho. En la organización somos un grupo de siete personas y empezamos en marzo, le echamos muchísimas horas. Hay muchas reuniones, la búsqueda de ponentes, mirar fechas, todo el tema de alojamientos, cenas, el Jovellanos, hacer los diseños… mucho trabajo. Al final lo único que perseguimos es dar visibilidad a la Semana, que la gente hable de montaña durante los meses de diciembre y enero en Gijón y en Asturias. Nos gustaría ganar en calidad, pero los ponentes que tienen más tirón son también los que más cuestan.

¿Se plantean incrementar ese grupo organizativo?

No, pero hay que mejorar la distribución de las labores dentro del equipo, marcar plazos, ser más profesionales. Perdemos muchas horas en reuniones con poco retorno, hay que mejorar eso. A veces nos dicen: "Vaya profesionalización en la organización" y es el mejor halago, porque todos somos amateurs, aunque alguno tenga experiencia profesional en un campo concreto que pueda aplicarlo a esto. Eso nos motiva a intentar hacerlo mejor aún el año próximo.

¿Ya tienen alguna idea respecto a la próxima edición?

No, de momento está pendiente la reunión en la que hacemos balance, opinamos sobre qué salió bien y qué mal, qué se puede mejorar...

¿Y qué se puede mejorar organizativamente?

Creo que la asignatura pendiente es ir a ver otras Semanas, a echar un ojo a ver qué hacen en otros sitios y darnos a conocer fuera de Gijón y de Asturias, ganar visibilidad. Escogeremos alguna e iremos a ver.

Casi todas las Semanas de Montaña de otras ciudades se celebran en los meses de noviembre o diciembre, cuando termina la temporada de salidas, pero la suya cambió hace unos años a enero. ¿Se plantean volver a las fechas anteriores o están contentos así?

La verdad es que el cambio se hizo porque lo sugirió el teatro Jovellanos, que en noviembre tiene más problemas de agenda. De 46 ediciones solo las tres últimas se hicieron en enero, pero eso plantea algún problema con algunos ponentes porque es verano austral y mucha gente se ha ido a la Patagonia, pero no pasa nada, lo intentamos al año siguiente.