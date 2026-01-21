Javi Menéndez, el MVP que necesita el Círculo para la salvación: "Sabemos el camino"

Si es habitual el buen rollo en los entrenamientos del Círculo Gijón Baloncesto, qué decir después de ganar el partido clave de Jaén y romper la racha de siete derrotas consecutivas. La plantilla se ha quitado un peso de encima y se concentra en sumar los triunfos suficientes para amarrar la permanencia en Segunda FEB. "El triunfo en Jaén fue un premio importante para el equipo después de cuatro partidos en los que estuvimos muy cerca, pero lo bueno de este grupo es que quiere más, amarrar la permanencia lo antes posible", asegura Javi Menéndez, destacado en el Olivo Arena.

MVP del partido

La labor destacada de Javi Menéndez no es noticia. Pieza básica para Nacho Galán desde su regreso al Círculo el pasado verano, el naviego es de los mejores, sino el mejor, partido tras partido. En Jaén, otra vez: 16 puntos, 15 rebotes y 5 tapones, con una valoración de 31 créditos, la cuarta más alta de la jornada tras Wildens Leveque, del Cáceres (33), Aboubacar Traore, de la Cultural Leonesa (33) y Jaxon Knotek, del Valle de Egüés (32).

Menéndez domina de forma holgada el ranking de rebotes del grupo Oeste de Segunda FEB. Es el mejor en rechaces defensivos (7,53 por partido), ofensivos (3,47) y, lógicamente, rebotes totales (11). Sin embargo, esto no parece preocupar mucho al interior asturiano: "Siempre digo que yo estoy contento cuando ganamos, me dan igual los MVP´s. Mi objetivo es que Gijón mantenga la categoría y si se pudiera meter en playoff, mejor aún. El objetivo es colectivo. Si además salen las cosas bien a nivel individual, mejor".

Progresión defensiva

Tras siete derrotas consecutivas, algunas recibiendo anotaciones adversas muy abultadas y otras por parciales negativos en los momentos claves, la victoria ante un rival directo ha sido un alivio. Javi ve una progresión: "El equipo ha dado un paso adelante defensivo, estuvimos las últimas cuatro jornadas haciéndolo bien e incluso estando por arriba en los últimos minutos. Sabíamos que si manteníamos el nivel defensivo nos íbamos a llevar la victoria en Jaén, y llegarán más. Sabemos el camino".

En cualquier caso, admite Menéndez, el triunfo no es uno cualquiera. "Era muy importante, ante un rival directo, nos jugábamos el basket average y meterlos abajo". Misión cumplida: el Círculo dejó colista al Jaén, al que ha ganado los dos partidos de la fase regular y superará en la clasificación final en caso de empate a triunfos.

Jaén también marcó el inicio de la rotación definitiva de los interiores, con Javi, Michael Okafor, Imru Duke y el último fichaje, Anthony Tsegaleke, repartiéndose los puestos de cuatro y cinco. "Creo que tenemos las dos posiciones cubiertas. El ritmo del partido siempre es alto y tenemos que aprovechar los cuatro al máximo. Si nos respetan las lesiones, serán suficientes".

El encuentro en el Olivo Arena marca el camino: defender con intensidad y siguiendo el plan de partido, fluir en ataque y mejorar la lectura de juego en fases decisivas.

El Coruña, en Gijón

El próximo fin de semana no hay competición en Primera ni Segunda FEB por la disputa de la Final Four de la Copa España en Palencia. Para mantenerse activos, el Coruña de Primera y el Círculo de Segunda han programado un amistoso en el Palacio de Deportes de La Guía, el viernes 23 a las 19.30 horas. Los socios del Círculo y los menores tendrán entrada gratuita y la entrada para adultos no socios será de 10 euros.