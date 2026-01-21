Los números de la primera vuelta del Alimerka Oviedo Baloncesto: un equipo coral, que rebotea mucho, juega rápido y tira de tres

Tras el triunfo del sábado frente al Melilla (101-70), el Alimerka Oviedo ha concluido la primera vuelta con un balance equilibrado, ocho triunfos y ocho derrotas, y una clara progresión que eleva el optimismo en el club y en la afición: ha ganado cinco de los últimos siete partidos, incluidos los últimos cuatro en el Palacio de los Deportes, con entradas más cercanas a los cinco mil que a los cuatro mil espectadores. Un vistazo a las estadísticas corrobora la apuesta del entrenador, Javi Rodríguez, por sus principios: defensa (más rebote), velocidad y tiro de tres.

Un rebote abundante y coral

La mejora defensiva del OCB es palpable en las últimas jornadas, pero además el equipo ovetense se ha consolidado como el segundo mejor reboteador de Primera FEB y el primero en rebote defensivo. El esfuerzo es coral (entre el que más rebotea, el escolta Marques Townes, y el quinto en la lista hay poco margen, 5,69 por 4,31 capturas) pero destaca Robert Cosialls, el que más rechaces captura en el aro rival de toda la liga (3,2).

Muchas posesiones

Una vez conseguido el balón, la consigna es atacar cuanto antes. Según las estadísticas avanzadas del portal Real GM, el Alimerka Oviedo es el tercer equipo con más ritmo de Primera FEB, con casi 75 posesiones por 40 minutos de juego.

Triples, más y mejor

La querencia por los triples es también una constante, con mayor volumen y acierto a medida que ha ido avanzando la competición. En los primeros nueve partidos (balance de 3-6), el OCB solo superó la decena de aciertos en dos ocasiones, con menos de un 31 % de efectividad. De los siete últimos (5-2), metió más de diez triples en seis, con más de un 40% de puntería.