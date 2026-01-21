Nuria Almeida, del Telecable, llega a los 200 partidos en OK Liga
N. L.
Gijón
Nuria Almeida alcanzó el pasado sábado los 200 partidos en la OK Liga, todos ellos con el Telecable. Canterana gijonesa, Nuria recibió su bautismo de fuego en la máxima categoría el 14 de octubre de 2017, cuando Rubén Muñoz la hizo debutar junto a Sara Roces en un claro triunfo de las fabriles ante el Cerdanyola por 7-2. Además de los 200 partidos ligueros, la jugadora ha disputado 13 encuentros de Copa de la Reina, 41 de Copa de Europa, 7 de Supercopa y 4 de Copa Intercontinental, marcando 119 goles en Liga y 161 entre todas las competiciones.
