Un primera fila, Santiago Varela, será jefe de pista en el Concurso de Saltos cuatro estrellas de Las Mestas

El Concurso de Saltos Internacional de Gijón cuatro estrellas cambia de jefe de pista, aunque seguirá contando con uno de los mejores especialistas de la actualidad. Tras el paso en las últimas ediciones de Frank Rothenberger y Pete Schumacher, será en esta oportunidad un español el encargado de llevar las riendas: Santiago Varela. El técnico madrileño ha estado en tres Juegos Olímpicos y ha dirigido varias competiciones del máximo nivel. El día 25 de agosto iniciará su trabajo en Gijón tras finalizar el Campeonato del Mundo de Aachen el 24.