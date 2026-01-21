Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Trail Gijón, fijado a finales de febrero, roza el millar de inscritos

Silvia Álvarez, durante el Trail Gijón de 2025

Silvia Álvarez, durante el Trail Gijón de 2025 / Trail Gijon

N. L.

Gijón

La organización del Trail Gijón, que se celebrará los próximos 20, 21 y 22 de febrero en el entorno del Monte Deva, confía en batir este año el récord de participación, situado en 2025 en los 1.205 atletas. El Trail Corto agotó ayer los dorsales y las inscripciones se pueden realizar hasta el 15 de febrero. La edición de este año, que incrementa la partida económica destinada a premios, incluye como novedad el Crece Trail Gijón, una actividad lúdico deportiva que acerca a los más pequeños al mundo de la montaña, de la mano de monitores.

