El Avilés cierra la puerta a la salida de su mejor jugador en los últimos dos partidos: así está la situación

Si algo se le pedía a Quicala en el Avilés era que diese un puñetazo en la mesa para tirar abajo la puerta de la titularidad abajo. Ha costado, pero el extremo africano lo está consiguiendo. El blanquiazul ha pasado de estar en la rampa de salida, con el Ibiza presentando una oferta económica por sus servicios, a que el cuadro avilesino se cierre en banda a una posible venta. Por ello, ahora mismo, salvo una cifra mareante, el futbolista seguirá a las órdenes de Dani Vidal hasta final de temporada. Y, ahora sí, está dando motivos para no bajarse del once titular.

Quicala ha sido el gran protagonista del mes de enero en el Avilés. El extremo ya había deslumbrado durante la pretemporada, con varias buenas actuaciones, pero desde que empezó la competición oficial su rendimiento ha sido bastante intermitente. Por ello Dani Vidal ha preferido, a lo largo de estas semanas, apostar por nombres como Cayarga o Raúl Hernández antes de darle la alternativa al africano. Esa falta de minutos hizo que el extremo tratase de buscar una salida durante el mercado invernal, con el Ibiza como principal interesado en su fichaje. De hecho, el club balear presentó una oferta formal, pero desde el cuadro blanquiazul se desestimó la propuesta por considerarse escasa.

Mientras tanto, cuando parecía que Quicala tenía ya las maletas hechas, el técnico del Avilés decidió darle una última oportunidad al extremo. Tras la derrota ante el Ourense en el primer encuentro del 2026, Dani Vidal revolucionó su ataque ante el Pontevedra dándole la titularidad al ex del Racing, algo que llevaba sin disfrutar desde la jornada 14 ante el filial del Celta. Cierto es que el resultado ante el club granate no fue el deseado, pero la actuación del africano fue más que convincente. Quicala fue la nota más positiva del equipo blanquiazul, completando seis regates en ochenta minutos, a lo que sumó dos pases que terminaron en disparo y un 81% de precisión en sus pases en campo rival. Además, consiguió realizar seis recuperaciones y ganó doce duelos.

El partido en Lezama

Esos buenos números hicieron que el extremo repitiese titularidad ante el Bilbao Athletic. En Lezama el blanquiazul hizo valer la ley del ex para, antes de llegar al descanso, lanzar un zapatazo ante el que nada pudo hacer el portero bilbaíno. Pero su aportación no se quedó ahí. Quicala dejó cuatro regates exitosos, recibió cinco faltas y algo muy importante en el estilo de Dani Vidal, recuperó ocho balones en los setenta minutos que estuvo sobre el césped. A esto le sumó ocho duelos ganados.

Tras estar en la rampa de salida parece que Quicala se ha hecho con el puesto de extremo derecho en el Avilés. A su fútbol le faltaba tener más cifras en el tercio rival del campo y, poco a poco, parece que lo está consiguiendo. Ahora, a no ser que un equipo tire la casa por la ventana por sus servicios, todo hace indicar que los aficionados blanquiazules van a poder seguir disfrutando de sus carreras por la banda del Suárez Puerta.