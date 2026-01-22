El Avilés, en negociaciones con un ex del Murcia para apuntalar su defensa

Uno de los objetivos que lleva rastreando el Avilés desde hace semanas en el mercado es un nuevo central y, tras una intensa búsqueda, los blanquiazules ya tienen fijado su objetivo. Se trata de Andrés López Carmona, central o lateral izquierda que acaba de desvincularse del Real Murcia, equipo de Primera Federación. El nombre lo reveló el periodista Ángel García y LA NUEVA ESPAÑA ha podido confirmarlo. Eso sí, la operación aun no está cerrada. Al tratarse de un jugador sub-23 la competencia por sus servicios es elevada, aunque los avilesinos tienen tomada la delantera.

Canterano del Murcia, Andrés López lleva tres campañas formando parte del primer equipo de su tierra. Esta campaña ha disputado ocho encuentros, seis de ellos como titular, acumulando más de quinientos minutos. El año pasado salió cedido al Yeclano, donde, a pesar de no poder evitar el descenso, mostró una gran versión.

López, que puede actuar tanto en el centro de la zaga como caída a banda izquierda, está en su último año como sub-23, por lo que su fichaje no obliga al Avilés a dar bajas para poder inscribirlo. El objetivo del club era dar un salto de nivel en la zaga y con este refuerzo lo consiguen sin verse obligados a tener que realizar más movimientos. Eso sí, desde la entidad avilesina no dan por cerra la operación y son cautos a la hora de hablar de su fichaje.