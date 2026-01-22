El Fraga golea en Mieres a un voluntarioso eNe
El eNe Oposiciones Mieres no pudo dar la sorpresa y cayó ayer ante el Esneca Fraga (2-10), resultado que mantiene al equipo asturiano en la zona baja de la clasificación. No hubo historia en un encuentro dominado por las visitantes desde el inicio. El primer gol de las de casa llegó en la segunda parte, cuando el marcador ya registraba un contundente 0-6. Silvia Castro, primero, y Valentina Domínguez hicieron los tantos del eNe. Las mierenses ocupan la penúltima posición, con un punto de ventaja sobre el HC Coruña. Por su parte, el Fraga, que llegaba a la jornada igualado a puntos con el Telecable en lo más alto de la tabla, se deshizo del conjunto asturiano para situarse como líder provisional, a la espera de que las gijonesas disputen su encuentro el sábado, a las 19.15 horas, en Mata Jove, frente a Las Rozas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios