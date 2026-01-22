El Fraga golea en Mieres a un voluntarioso eNe

El eNe Oposiciones Mieres no pudo dar la sorpresa y cayó ayer ante el Esneca Fraga (2-10), resultado que mantiene al equipo asturiano en la zona baja de la clasificación. No hubo historia en un encuentro dominado por las visitantes desde el inicio. El primer gol de las de casa llegó en la segunda parte, cuando el marcador ya registraba un contundente 0-6. Silvia Castro, primero, y Valentina Domínguez hicieron los tantos del eNe. Las mierenses ocupan la penúltima posición, con un punto de ventaja sobre el HC Coruña. Por su parte, el Fraga, que llegaba a la jornada igualado a puntos con el Telecable en lo más alto de la tabla, se deshizo del conjunto asturiano para situarse como líder provisional, a la espera de que las gijonesas disputen su encuentro el sábado, a las 19.15 horas, en Mata Jove, frente a Las Rozas.