El gijonés que está en dos selecciones de hockey y ha ganado una plata y un bronce

Diego Palomero ya forma parte de una generación que empuja con fuerza la puerta de la selección absoluta española de hockey. El portero gijonés, todavía en edad sub-21, acaba de colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de hockey sala con el combinado nacional absoluto, tras vencer a Alemania. Una experiencia que marca un antes y un después en su joven carrera. “Es la primera vez que voy a algo con la absoluta y la verdad es que ha sido increíble desde el primer día”, reconoce, todavía asimilando lo vivido.

Palomero, el cerrojo asturiano de España

La convocatoria llegó casi sin tiempo para reaccionar. Palomero, único asturiano en ambas selecciones, recibió la llamada a finales de noviembre, en plena disputa del Mundial de hockey hierba sub-21 en India, en diciembre, donde España acabó como subcampeona ante Alemania. “Estábamos allí cuando me llamaron y, claro, fue todo muy seguido: Mundial, concentraciones y directamente el Europeo”, explica sobre unas semanas de máxima exigencia.

El trabajo previo fue intenso y casi sin descanso. Tras regresar del Mundial, la selección absoluta comenzó una preparación exprés que incluyó concentraciones en Madrid, un torneo amistoso en Orense durante las Navidades y el viaje definitivo a Alemania. “Estuvimos desde mediados de diciembre hasta el Europeo prácticamente concentrados y entrenando sin parar”, relata Palomero sobre un proceso que le permitió integrarse rápidamente en el grupo.

Aunque ya ha debutado con la absoluta, su categoría natural sigue siendo la sub-21, con la que afrontará su último gran reto este verano. “Me queda esta temporada y el Europeo sub-21 en Valencia, que será mi último torneo en esa categoría”, señala, con la mirada puesta en seguir creciendo paso a paso dentro del sistema de selecciones.

Su relación con el hockey viene de lejos y tiene un claro origen familiar. Fue su padre, también jugador y portero, quien le introdujo en este deporte desde muy pequeño. “Desde que tengo uso de razón hubo hockey en casa y empecé a jugar con siete u ocho años en el Grupo Covadonga”, recuerda el gijonés.

Actualmente, Palomero reside en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento, donde compagina estudios y deporte. Estudia ADE en la Universidad Complutense y entrena prácticamente todos los días. “Entre el club y la selección entreno unas seis sesiones semanales, y la universidad me da facilidades por ser deportista de alto nivel”, explica sobre una rutina exigente, pero asumida con naturalidad.

En el Europeo tuvo minutos en varios partidos y asumió un papel clave en las tandas de penaltis. “Jugué contra Irlanda, contra Alemania en la fase de grupos y en el lanzamiento de los penaltis en semifinales”, detalla el portero, que se siente cómodo bajo presión.

Ser guardameta no fue una casualidad, sino una elección meditada desde niño. “Probé varias posiciones, pero de portero era donde más podía crecer y donde veía más opciones de llegar lejos”, afirma con convicción y añade que “mi padre también lo era”.

Diego Palomero representa el presente y el futuro del hockey español bajo palos. “A veces es duro, pero es lo que quiero”, concluye, con la ambición intacta y el horizonte claramente definido.