Habla el último jugador centenario del Avilés: "Queremos aprovechar nuestra última victoria para ponerle las cosas difíciles al Lugo"

Álvaro Fernández ya es centenario con el Avilés. El guardameta cumplió, ante el Bilbao Athletic, su partido número 100 con la casaca blanquiazul, un hito que, además, pudo celebrar con una victoria «de mucha importancia». «Veníamos de dos derrotas, por lo que esos tres puntos fuera de casa y con portería a cero creo que eran necesarios para coger confianza», señala el madrileño, que ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo: volver a acabar imbatido ante el Lugo, rival al que los avilesinos se enfrentan este domingo. «Será un gran partido que se decidirá por detalles», analiza Fernández.

«Creo que hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Cualquier aficionado se hubiese imaginado estar en una situación así. Ahora queremos aprovechar esta última victoria y que volvemos a jugar en casa, con nuestra afición, para ponerle las cosas difíciles al Lugo», afirma el portero, que asegura que el Avilés «se lo pondrá difícil» al cuadro gallego. «Cada jornada es un mundo. Sabemos de la institución que el Lugo y de la clase de jugadores que tienen. Aunque perdieron en su último partido, vienen en gran dinámica. Todo se decidirá por detalles», vaticina.

Sin pensar en el largo plazo

El Avilés, tras su victoria en Lezama, se ha colocado séptimo, a un punto de los puestos de play-off. A pesar de ello, Fernández, no quiere pensar en ello. «Tenemos que centrarnos en el domingo. Se ha visto que si ganas dos partidos estás arriba, pero pierdes otros dos y la clasificación cambia mucho. Venimos de ganar, lo que nos puede ayudar para hacer lo mismo el domingo», desea el madrileño, cuyo reto será sumar su séptima portería a cero de la temporada.