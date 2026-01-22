Habla el último jugador centenario del Avilés: "Queremos aprovechar nuestra última victoria para ponerle las cosas difíciles al Lugo"
«Veníamos de dos derrotas, por lo que esos tres puntos fuera de casa y con portería a cero creo que eran necesarios para coger confianza», sostiene Álvaro Fernández
Álvaro Fernández ya es centenario con el Avilés. El guardameta cumplió, ante el Bilbao Athletic, su partido número 100 con la casaca blanquiazul, un hito que, además, pudo celebrar con una victoria «de mucha importancia». «Veníamos de dos derrotas, por lo que esos tres puntos fuera de casa y con portería a cero creo que eran necesarios para coger confianza», señala el madrileño, que ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo: volver a acabar imbatido ante el Lugo, rival al que los avilesinos se enfrentan este domingo. «Será un gran partido que se decidirá por detalles», analiza Fernández.
«Creo que hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Cualquier aficionado se hubiese imaginado estar en una situación así. Ahora queremos aprovechar esta última victoria y que volvemos a jugar en casa, con nuestra afición, para ponerle las cosas difíciles al Lugo», afirma el portero, que asegura que el Avilés «se lo pondrá difícil» al cuadro gallego. «Cada jornada es un mundo. Sabemos de la institución que el Lugo y de la clase de jugadores que tienen. Aunque perdieron en su último partido, vienen en gran dinámica. Todo se decidirá por detalles», vaticina.
Sin pensar en el largo plazo
El Avilés, tras su victoria en Lezama, se ha colocado séptimo, a un punto de los puestos de play-off. A pesar de ello, Fernández, no quiere pensar en ello. «Tenemos que centrarnos en el domingo. Se ha visto que si ganas dos partidos estás arriba, pero pierdes otros dos y la clasificación cambia mucho. Venimos de ganar, lo que nos puede ayudar para hacer lo mismo el domingo», desea el madrileño, cuyo reto será sumar su séptima portería a cero de la temporada.
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios