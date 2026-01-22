Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

Habla el último jugador centenario del Avilés: "Queremos aprovechar nuestra última victoria para ponerle las cosas difíciles al Lugo"

«Veníamos de dos derrotas, por lo que esos tres puntos fuera de casa y con portería a cero creo que eran necesarios para coger confianza», sostiene Álvaro Fernández

Álvaro Fernández, durante un entrenamiento

Álvaro Fernández, durante un entrenamiento / Luisma Murias

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Álvaro Fernández ya es centenario con el Avilés. El guardameta cumplió, ante el Bilbao Athletic, su partido número 100 con la casaca blanquiazul, un hito que, además, pudo celebrar con una victoria «de mucha importancia». «Veníamos de dos derrotas, por lo que esos tres puntos fuera de casa y con portería a cero creo que eran necesarios para coger confianza», señala el madrileño, que ya tiene la vista puesta en su próximo objetivo: volver a acabar imbatido ante el Lugo, rival al que los avilesinos se enfrentan este domingo. «Será un gran partido que se decidirá por detalles», analiza Fernández.

«Creo que hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Cualquier aficionado se hubiese imaginado estar en una situación así. Ahora queremos aprovechar esta última victoria y que volvemos a jugar en casa, con nuestra afición, para ponerle las cosas difíciles al Lugo», afirma el portero, que asegura que el Avilés «se lo pondrá difícil» al cuadro gallego. «Cada jornada es un mundo. Sabemos de la institución que el Lugo y de la clase de jugadores que tienen. Aunque perdieron en su último partido, vienen en gran dinámica. Todo se decidirá por detalles», vaticina.

Noticias relacionadas y más

Sin pensar en el largo plazo

El Avilés, tras su victoria en Lezama, se ha colocado séptimo, a un punto de los puestos de play-off. A pesar de ello, Fernández, no quiere pensar en ello. «Tenemos que centrarnos en el domingo. Se ha visto que si ganas dos partidos estás arriba, pero pierdes otros dos y la clasificación cambia mucho. Venimos de ganar, lo que nos puede ayudar para hacer lo mismo el domingo», desea el madrileño, cuyo reto será sumar su séptima portería a cero de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
  6. Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
  7. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  8. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

En manos de los extremos

Tracking Pixel Contents