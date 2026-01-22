Jero Sánchez, el maestro de la natación asturiana: "Tenemos una generación de nadadores con bastante talento"

El despertador suena a las cinco de la mañana y a las seis ya está en la piscina de El Cristo dirigiendo el primer entrenamiento del día. Esa es la rutina de Jerónimo Sánchez Bas, director técnico de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana (FDNA) y entrenador del centro de alto rendimiento desde su puesta en marcha, allá por el 2002. Por la tarde acude de nuevo a la piscina para la segunda sesión del día. Todo con el objetivo de formar a los jóvenes nadadores asturianos de la mejor forma posible. "Ese es mi día a día, pero me encanta lo que hago", subraya.

Actualmente, en el centro residen 12 nadadores, pero también hay grupos de seguimiento que entrenan de forma periódica para ir comprobando su evolución. "Solemos vernos una vez al mes para que nos vayamos conociendo", comenta Sánchez, quien destaca que "los chicos con talento pueden venir de cualquier parte de Asturias". Por sus manos pasaron grandes nadadores como el olímpico Arbidel González, procedente de Corvera, que estuvo en el centro cuatro años y a día de hoy se prepara en el CAR de Madrid, de quien destaca su fortaleza mental. "Arbi tiene mucho talento, de eso no hay duda, pero quizá no es el más talentoso que hayamos tenido en Asturias. Ahora bien, su cabeza y determinación es como la de Rafa Nadal, tiene un objetivo y va a por él", comenta.

Para Sánchez, la clave para que salga un buen nadador es su etapa de formación. "En países como Hungría las personas con más experiencia trabajan en categorías inferiores, mientras que aquí las condiciones laborales no son muy buenas y muchos monitores lo acaban dejando", prosigue. Y para él, estar en un centro de alto rendimiento marca la diferencia. "Aunque la natación sea un deporte individual, es muy de equipo. Aquí están en un entorno en el que comparten el mismo objetivo: el alto rendimiento, y eso lo hace más fácil. En los clubes cada uno piensa en algo distinto. Además, al tener pocos nadadores puedo estar más encima de ellos a nivel técnico".

Aun así, Jero Sánchez no se olvida de que entrena a "niños" y eleva la exigencia con cautela. "Mentalmente intentas que todo el entorno tenga los pies en el suelo. A veces te dicen constantemente que vas a ser un crack desde benjamines y eso te crea una presión enorme. A veces destacas cuando eres pequeño porque eres más alto o te desarrollaste primero, pero después todo se iguala y solo queda tu talento y tu trabajo. Hay que darles tranquilidad", expresa. Lo que tiene claro es que deporte y educación van de la mano. "A veces, en España, se considera que si eres buen deportista no eres buen estudiante, y aquí todos aprueban sus asignaturas; si no, no les renovamos la beca", señala.

En su papel formativo, Sánchez admite que la pandemia condicionó notablemente el desarrollo de las próximas generaciones. "Se paralizaron los cursillos, la piscina fue uno de los sitios que más tarde abrió y muchos lo acabaron dejando", lamenta, pero considera que Asturias tiene un buen futuro por delante. "Tenemos una generación de nadadores con bastante talento", subraya. Entre los nombres que destaca se encuentra Álvaro Zornoza, actualmente en Estados Unidos y que "tiene condiciones para llegar a ser un nadador olímpico". También su hermana, María, del Santa Olaya, que "puede estar cerca de medallas en el Europeo".

Es precisamente en la modalidad femenina donde Jero Sánchez augura más éxitos en el futuro. "Tenemos nadadoras muy interesantes y en el pasado Nacional de Comunidades rendimos a un gran nivel". Pero con lo que se queda por encima de todo el director técnico de la Federación es con la complicidad que mantiene con sus pupilos. "Tengo muy buena relación con los nadadores, muchos me siguen viniendo a ver cuando dejan el centro y mantenemos la relación", concluye.