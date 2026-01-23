Asturianos en el pelotón: así se presenta la temporada para el ciclismo profesional del Principado

La temporada de ciclismo en ruta se acaba de poner en marcha con el inicio del Tour Down Under, carrera por etapas que se está disputando estos días en Australia con la presencia de los grandes equipos del pelotón internacional. En ella todavía no ha tenido lugar el debut de ninguno de los profesionales masculinos asturianos, que esta temporada, con el fichaje del gijonés Samuel Fernández Heres por el Euskaltel Euskadi, son nada menos que siete. Un grupo que va creciendo cada temporada y que el año que viene tendrá un nuevo componente después de que se anunciara el fichaje de Benjamín Noval por Ineos Grenadiers para su debut sénior.

El estreno llegará en el tríptico valenciano

El primero en ponerse en marcha será otro Samuel Fernández, en este caso se trata del sierense del Caja Rural Seguros RGA, que estará en dos de las tres carreras del tríptico valenciano que da comienzo hoy con la Clásica de Morvedre y que inaugura el calendario español. La carrera, con salida y llegada en la localidad de Estivella, cuenta con tres puertos de primera categoría. Tras descender el último de ellos, el pelotón comienza una larga bajada que les llevará hasta la línea de meta. Un recorrido para escaladores que se puede adaptar bien al sierense, de 22 años, cuya evolución en los últimos años está siendo notable.

Castellón, segunda cita para Samuel Fernández

Samuel Fernández continuará mañana con el Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, otro recorrido con dificultades montañosas que probablemente se resuelva en un exigente final. Samuel no estará en la Clásica Comunidad Valenciana del domingo, con la que se completan estas tres carreras levantinas.

Movistar Team aún espera a sus líderes asturianos

En cuanto al resto de asturianos, los dos del Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría del ciclismo, Iván García Cortina y Pelayo Sánchez Mayo, aún no están en estos primeros compases de la temporada. El gijonés es una de las grandes bazas del equipo telefónico para las clásicas de primavera y a eso está enfocada su preparación. Pelayo, por su parte, tuvo que ser intervenido de los problemas de rodilla que arrastraba de la pasada temporada y está ahora en proceso de rehabilitación.

Burgos BH Burpellet y la mirada puesta en Mallorca

El Burgos BH Burpellet, en el que militan los asturianos Hugo de la Calle y Sinuhé Fernández, tampoco ha incluido a ninguno de los dos en la alineación para las tres carreras valencianas. Es posible que el debut de estos dos corredores se produzca la semana siguiente, en la Challenge de Mallorca, cuatro carreras que se disputan entre el jueves 29 de enero y el domingo 1 de febrero. Hugo de la Calle ya brilló el año pasado en una de ellas, el Trofeo Serra de Tramuntana, en la que fue una de sus primeras carreras como profesional, disputando la victoria hasta el final y acabando en undécima posición.

Debut profesional de Samuel Fernández Heres

El que sí tiene ya confirmado que estará en estas carreras de Mallorca es Samuel Fernández Heres, que hará allí su debut como profesional en las filas del Euskaltel Euskadi.

Calendario internacional para Edu Pérez Landaluce

Un calendario algo diferente tendrá en este inicio de temporada Edu Pérez Landaluce, ciclista ovetense que correrá en el Óbidos Cycling Team portugués. Con el conjunto luso, Pérez Landaluce disputará el 7 de febrero una carrera en la localidad portuguesa de Aveiro y, a continuación, entre el 18 y el 22 de febrero, la Vuelta al Algarve, también en el país vecino.

Noticias relacionadas

Un nuevo proyecto con sello asturiano

Otro equipo que tendrá presencia asturiana es el recién creado Meridian Racing-De la Uz, que nace de la unión del X-Speed United Continental (Canadá), el Team California U23 (Estados Unidos) y el De la Uz Junior Team (Oviedo, España). En su alineación cuentan con el asturiano Pelayo Merino y con Vicente Merino como uno de sus directores.