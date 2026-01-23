Asturias, en el desenlace de la Copa del Mundo de ciclocross
Mario Junquera, Lucía González, Sara Cueto, Benjamín Noval y Martín Fernández, protagonistas este fin de semana
R. M. / A. L.
Las dos últimas carreras de la Copa del Mundo de ciclocross se disputarán hoy en Maasmechelen (Bélgica) y mañana en Hoogerheide (Países Bajos). La de hoy será solo para categoría élite mientras que en la de mañana competirán también sub-23 y juniors, categoría en la que Asturias contará de nuevo con la baza de Benjamín Noval, que aspira a lograr un puesto en el podio.
Maasmechelen acoge la prueba élite
En la prueba élite masculina que se va a disputar hoy en Maasmechelen estará el asturiano Mario Junquera (Unicaja Gijón), que viene de hacer una gran actuación en Benidorm, donde logró un gran 24.º puesto, y de conseguir la semana anterior la medalla de bronce en el Campeonato de España. Por España estarán también Felipe Orts, campeón de España y tercero en Benidorm, y Kevin Suárez.
Mario Junquera lidera la representación asturiana
En categoría femenina, hoy estarán en Maasmechelen las asturianas Lucía González (Nesta MMR), subcampeona de España, y Sara Cueto (Unicaja Gijón), bronce nacional.
Lucía González y Sara Cueto, en la élite femenina
Mañana en Hoogerheide repetirán los ciclistas asturianos de categoría élite masculina y femenina y se les unirán los juniors Benjamín Noval y Martín Fernández (Nesta MMR).
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios