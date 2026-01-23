Asturias, en el desenlace de la Copa del Mundo de ciclocross

Las dos últimas carreras de la Copa del Mundo de ciclocross se disputarán hoy en Maasmechelen (Bélgica) y mañana en Hoogerheide (Países Bajos). La de hoy será solo para categoría élite mientras que en la de mañana competirán también sub-23 y juniors, categoría en la que Asturias contará de nuevo con la baza de Benjamín Noval, que aspira a lograr un puesto en el podio.

VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

Maasmechelen acoge la prueba élite

En la prueba élite masculina que se va a disputar hoy en Maasmechelen estará el asturiano Mario Junquera (Unicaja Gijón), que viene de hacer una gran actuación en Benidorm, donde logró un gran 24.º puesto, y de conseguir la semana anterior la medalla de bronce en el Campeonato de España. Por España estarán también Felipe Orts, campeón de España y tercero en Benidorm, y Kevin Suárez.

Mario Junquera lidera la representación asturiana

En categoría femenina, hoy estarán en Maasmechelen las asturianas Lucía González (Nesta MMR), subcampeona de España, y Sara Cueto (Unicaja Gijón), bronce nacional.

Lucía González y Sara Cueto, en la élite femenina

Mañana en Hoogerheide repetirán los ciclistas asturianos de categoría élite masculina y femenina y se les unirán los juniors Benjamín Noval y Martín Fernández (Nesta MMR).