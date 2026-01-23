El derbi de bádminton que reunirá a jugadoras con historia en ambos equipos y tienen el corazón dividido

El derbi asturiano de bádminton que se disputa mañana en el Corredoria Arena (17.30 horas) será algo más que un simple enfrentamiento liguero entre Oviedo Bádminton y Astures. Sobre la pista se cruzarán antiguas compañeras que compartieron entrenamientos, viajes y vestuarios durante años, una circunstancia que hace que el partido se viva de una manera distinta, más cercana y emocional. Así lo resume Claudia Leal, jugadora del Astures y exjugadora del Oviedo Bádminton, cuando explica que "aun siendo equipos rivales, somos familia, tenemos mucha relación y eso hace que el enfrentamiento sea bonito".

Por la Izquierda, Claudia Leal y Jana Villanueva, durante un partido con el Astures. | JANA VILLANUEVA

Será el segundo derbi de la temporada, después del disputado en la primera vuelta, en el que el conjunto ovetense se impuso a domicilio, y tendrá además un valor añadido para el Oviedo Bádminton, que afronta su primer partido en casa del curso, tras una primera vuelta completa lejos de su pabellón. Un contexto especial que, como apunta Laura Álvarez, jugadora del Oviedo, hará que el partido se dispute "con un sentimiento especial y muchas ganas de hacerlo bien en casa".

En ese escenario, una de las protagonistas del derbi será Claudia Leal, ahora en las filas del Astures, pero con un pasado en el CBO, donde militó durante cuatro temporadas. La toledana, de 26 años, conoce bien al rival y asume que el contexto deportivo no es sencillo para el conjunto gijonés, debutante este año en División de Honor. "Oviedo es un equipo muy fuerte y, a priori, es muy difícil ganarles", reconoce con naturalidad. Aun así, insiste en que el Astures no renuncia a competir, "vamos con muchas ganas y a intentar darles un susto, porque nunca se sabe".

Más allá de la clasificación, Claudia Leal pone el acento en el componente emocional del partido, marcado por la cercanía entre ambos clubes. El derbi enfrenta a personas que se conocen desde hace años, algo que influye inevitablemente en la forma de vivirlo. "Cuando juegas contra gente a la que aprecias siempre cuesta un poco más", explica, subrayando que esa buena relación es una de las señas de identidad del bádminton asturiano y uno de los valores que se reflejarán sobre la pista este sábado.

Si el derbi es especial para Claudia Leal, lo es aún más para Jana Villanueva. La jugadora, de 20 años, lleva más de once años vinculada al Oviedo Bádminton y este es el primer curso en el que defiende otros colores. Su llegada al Astures se produjo en forma de cesión, una decisión pensada para que pudiera competir en la máxima categoría. "Yo jugaba en Primera Oro en Oviedo, quería dar el salto a División de Honor y la cesión en el Astures era la opción", explica Jana Villanueva, que asumió el cambio como una oportunidad necesaria para seguir creciendo.

El partido de mañana, sin embargo, tiene para ella un componente emocional evidente. "Es raro verles al otro lado de la pista, en otro banquillo, después de tantos años jugando juntos", reconoce, aunque deja claro que su compromiso ahora está con el Astures y que el objetivo es competir al máximo en un partido que, como recuerda, en la ida "estuvo muy igualado y se jugaron partidos muy buenos".

Desde el lado del Oviedo Bádminton, el sentimiento es compartido. Laura Álvarez, de 21 años, pone en valor que Asturias cuente con dos equipos en la élite nacional y que pueda existir un derbi regional en División de Honor. "Estoy muy contenta de que haya un derbi en la máxima categoría y de poder jugarlo con tan buen rollo", señala.

En esa misma línea se expresa Ruth Veiguela, jugadora del Oviedo, que incide en esa convivencia entre cercanía y rivalidad que marca el encuentro. Entrenar habitualmente con Jana Villanueva y después verla como rival es una situación poco habitual, pero asumida con naturalidad. "Es un poco raro entrenar con ella y luego jugar contra ella", explica, subrayando que el ambiente entre ambos equipos sigue siendo positivo y que el respeto mutuo está por encima del resultado.

En lo estrictamente deportivo, el Oviedo Bádminton llega al derbi situado en la zona media del grupo A, con seis puntos, mientras que el Astures es colista, con tres, pagando las secuelas de ser novato en la categoría. Aun así, desde el conjunto gijonés recuerdan que la distancia en la tabla no siempre se refleja en la pista. Jana Villanueva lo resume con claridad al señalar que "en la ida se jugaron partidos muy buenos y estuvo todo bastante igualado", una advertencia de que el resultado no está escrito de antemano.

Mañana, durante unas horas, la clasificación quedará en segundo plano. El protagonismo será para un derbi que refleja el presente del bádminton asturiano: competitivo, cercano y construido desde el respeto, la rivalidad sana y unas historias compartidas que hacen que, más allá del marcador, el reencuentro tenga un significado especial para todos los que lo viven desde dentro.