Las flores del entrenador del Lugo al proyecto del Avilés: "A los que nos dedicamos al fútbol no nos sorprende su éxito"

«El Avilés es el espejo al que mirarse cuando se habla de hacer un proyecto a medio o largo plazo». Yago Iglesias, entrenador del Lugo, se deshizo en elogios ante el club blanquiazul en la víspera del encuentro que enfrenta a gallegos y asturianos en el Suárez Puerta. El técnico lucense tuvo palabras de cariño tanto para Diego Baeza, presidente, como para Miguel Linares, director deportivo, del que destacó su fichaje hace dos campañas como clave para explicar el buen momento del cuadro avilesino.

«La temporada pasada, en Segunda Federación, ya eran un equipo súper competitivo. En Avilés llevan haciendo bien las cosas desde hace tres o cuatro años, desde la llegaeda del actual presidente», explicó Iglesias, que el año pasado se enfrentó a los blanquiazules con el Pontevedra, líder de su grupo la pasada campaña. «Es un club que está haciendo bien las cosas, es el espejo de lo que debe ser un proyecto en el medio o largo plazo. El rendimiento que están sacando no es casualidad», opinó el gallego, que puso el foco en la contratación, hace dos veranos, de Miguel Linares, actual director deportivo. «Conoce a la perfección la categoría y viene de hacer grandes acciones en otros clubes», señaló.

Para el entrenador del Lugo, el éxito actual del Avilés es algo que «a los que nos dedicamos a esto no nos sorprende». «Tienen una plantilla super competitiva y experimentada, es un equipo que está en la zona alta por sus propios méritos», afirmó. El técnico gallego calificó como «hiper complejo» el encuentro ante el cuadro avilesino, condicionado tanto por el rival como por el escenario. Iglesias recordó que el Román Suárez Puerta es un campo que aprieta mucho y que, con las condiciones meteorológicas actuales, el estado del césped puede obligar a adaptarse nuevamente, como ya ocurrió en desplazamientos recientes. Aun así, dejó claro que el Lugo tiene una idea definida, aunque con margen para ajustarse a las circunstancias del juego.

En ese sentido, el técnico fue claro al señalar el enfoque con el que su equipo viajará a Avilés. «La palabra para este fin de semana es competir», sentenci. Iglesias insistió en que el equipo deberá ser capaz de adaptarse a los diferentes ritmos del partido, mantener la intensidad cuando sea necesario y saber cortar el juego del rival si el contexto lo exige. «Si tenemos que jugar a ritmo alto, hacerlo; si hay que bajarlo, saber hacerlo también», concluyó, apelando a la madurez competitiva de su Lugo.