Ya es oficial: el Avilés cierra a su segundo fichaje del mercado invernal

Ya es oficial. El Avilés ha cerrado a su segundo fichaje del mercado invernal, Andrés López Carmona. El defensa murciano, central zurdo que también puede actuar como lateral izquierdo, llega para reforzar la zaga blanquiazul, una de las zonas donde el club quería dar un salto de calidad en este mes de enero. Además, el zaguero está aún en edad sub-23, por lo que su llegada no conlleva, a priori, salidas. Firma hasta final de temporada y este sábado ya estará en el entrenamiento con sus compañeros

Andrés López es un defensa alto, de 1,90 metros de altura, que donde más cómodo se encuentra es defendiendo lejos de su propia área. Esta campaña, en las filas del Murcia, donde acumuló cerca de 600 minutos de juego, promedió 8,3 balones recuperados, además de realizar cerca de tres despejes por encuentro. Además, ganó 4,4 duelos por partido, con un 41% de acierto en este tipo de acciones. Uno de sus puntos fuertes está en salida de balón. El murciano dio, de media, 27,5 pases por encuentro con un 83% de precisión en los envíos. El nuevo fichaje blanquiazul acumula esta campaña ocho encuentros, seis de ellos como titular, aunque lleva sin jugar en liga desde el pasado 16 de noviembre. Participó en la eliminatoria de Copa del Rey del Murcia ante el Cádiz, encuentro en el que fue titular y en el que el conjunto grana acabó perdiendo.

Su trayectoria

Tras pasar por las categorías inferiores del UCAM Murcia y del Albacete, Andrés López llamó la atención del Real Madrid, donde estuvo una temporada, en la que formó parte del juvenil B del conjunto blanco. Tras ese fugaz paso por el conjunto blanco fue el Almería el que se hizo con sus servicios. En el conjunto andaluz estuvo tanto en el cuadro juvenil como en el filial. De allí se incorporó, en la campaña 2023-24 al Murcia, primero a su filial, de Tercera Federación, para luego dar paso al primer equipo, con el que debutó ese mismo curso.

El año pasado ya tuvo que hacer las maletas en el mercado invernal, aunque en aquella ocasión se fue en calidad de cedido al Yeclano, donde, a pesar de dar un buen rendimiento, no pudo evitar el descenso del cuadro murciano. Ahora llega a un Avilés donde la competencia en su puesto será dura. Los blanquiazules tienen en el centro de la zaga a Babin, Borja Granero, Eze y Julio Rodríguez, a lo que se puede sumar, en caso de urgencia, Adri Gómez. Donde puede tener un encaje inmediato es como lateral izquierdo, donde Dani Vidal aún no puede contar con Viti y Osky ofrece dudas por sus últimos problemas físicos.

Andrés López es el segundo fichaje invernal del Avilés tras la llegada, a inicios del mes de enero, de Christian Rivera. Además, los blanquiazules han confirmado la salida de Yasser, movimiento necesario para poder inscribir al centrocampista gijonés, que podría debutar este domingo ante el Lugo. Para inscribir al defensa murciano no es necesario dar más salidas, ya que el club blanquiazul aún tiene libres fichas para jugadores menores de 23 años.