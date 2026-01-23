El primer fichaje invernal del Avilés, a punto de debutar: "Si lo creemos oportuno lo podremos utilizar ante el Lugo"

"Está en su tercera semana de pretemporada, cuando empiezas a jugar 45 minutos. Si lo creemos oportuno lo podremos utilizar". Dani Vidal, entrenador del Avilés, confirmó que este domingo, en el encuentro ante el Lugo, podría ser el día que Christian Rivera, primer fichaje invernal del Avilés, se vista la camiseta blanquiazul por primera vez. El técnico catalán no quiso hablar de Andrés Lóepz Carmona, que apunta a ser el segundo refuerzo avilesino del mes de enero, y puso en valor el "cambio de chip" de Eze desde hace unos meses, lo que le ha llevado a hacerse con la titularidad en el centro de la zaga. Estas fueron sus palabras:

Semana larga de trabajo

«Al tener de viernes a domingo hemos aprovechado para hacer tres sesiones intensas de trabajo, algo que normalmente solo hacemos dos veces. Llegamos al partido con ganas, con ese punto de confianza extra que nos dio la victoria ante el Bilbao Athletic. Queremos hacer una buena actuación en casa, nuestra gente se lo merece».

Las lesiones

«Borja Granero tiene molestias, algo que lleva arrastrando los últimos partidos. Esta semana no se ha entrenado porque hemos decidido ponerle cura al tema para que pueda estar al 100%. Con Osky estamos intentando saber de donde vienen sus molestias, igual es por los cambios de superficie en el césped. Durante la semana ha entrenado con normalidad y no nota nada. Ha seguido un tratamiento diferente, tenemos la certeza de que va a competir bien. Esperemos que hayan dado con la tecla. Viti hizo una última ecografía y salió perfecta, espero que pueda hacer el entrenamiento del sábado completo».

Christian Rivera

«Si se solucionan los temas burocráticos, donde me han dicho que no habrá ningún problema, formará parte de la convocatoria contra el Lugo. Está en su tercera semana de pretemporada, cuando empiezas a jugar 45 minutos. Si lo creemos oportuno lo podremos utilizar».

Eze

«Estoy muy contento con él. Me pasa como con Javi Cueto o Viti, que son jugadores que llevan mucho tiempo sin jugar. Eze hizo un cambio de chip importante hace tres meses, de ser un chico con despistes, incluso llegando tarde algún día. Es joven y a veces puede cometer errores, pero lo hablamos y el cambio ha sido radical, estoy gratamente sorprendida. Ante el Bilbao Athletic teníamos la seguridad de que iba a hacer un buen partido. Puede cometer un error puntual, como todos, pero sabíamos que iba a tener un rendimiento muy alto. Como entrenador, cuando ves que alguien tiene un cambio de actitud tan gran de te alegras mucho».

Andrés López Carmona

«Como cuando lo de Rivera no era oficial, no me gustaría faltar al respeto a los integrantes de la plantilla. Si se acaba cerrando el fichaje contaré lo que pienso del chico».

El Lugo

«El cambio de propiedad que hicieron en verano fue una apuesta para estar todo el año en play-off. Les ha costado tener una línea regular de resultados, pero son un equipo que tiene claro a lo que juega. Tienen jugadores de muchísimo nivel, los fichajes que han hecho tienen muchísima experiencia en categorías superiores. Quieren atacar a través del balón, con diferentes estructuras y metiendo mucha gente por dentro. Como generan peligro es si encuentran a los extremos, tanto con Jorge González como con Pastrana o Lago Junior. Tenemos que estar bien en fase defensiva, juntos, para que no jueguen donde ellos quieren. Con balón vamos a tratar de imponernos, hacer un partido serio para darle continuidad a la victoria de la semana pasada».

El césped

«Intento no preocuparme por aquello que no podemos controlar. Me gustaría jugar todas las semanas en un campo como el del Bilbao Athletic, pero sabemos lo que hay. Cuando vine al Avilés nadie me escondió que, durante tres meses, el campo lo pasa mal. Trataremos de adaptarnos».

El doble pivote Adri Gómez-Gete

«Cuando apuestas por dos mediocentros de un perfil defensivo quizás pierdes con balón, pero ganas a nivel de consistencia. Estoy muy contento con el rendimiento ante el Bilbao Athletic, no solo por la portería a cero, que puede ser algo anecdótico, si no porque, salvando una acción, nuestro portero prácticamente pasó desapercibido. Eso es una buena señal. El otro día el trabajo en la presión de los de arriba fue increíble. Fue un trabajo de equipo».