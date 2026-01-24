El Confía Base Oviedo de balonmano sigue sumando para la salvación (28-28)

Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Jorge Ureña (1), Rubén Menéndez (1), Javi Sanz, Gonzalo Pulgar, David Pulgar (6), Joaquín Pérez (2) –siete inicial- Raúl Blanco (1), Tomás Pérez (1), Pablo Granda (3), Elián Goux (10), Emi Franceschetti (2) y Juan Prieto. Servigroup Benidorm: David Mach, Uros Ostojic, Pablo Vainstein (1), Carlos Fernández (1), Leo Alonso, Juan Carlos Sempere (3), Hugo Vila (5) –siete inicial- Samuel Ibáñez, Pol Roy (7), Daniil Zhukov (1), Modi Abdoula (2), Ferrán Prieto (3), Diego Pérez (5) y Luis Egido. Marcador cada 5 minutos: 1-1, 4-2, 7-3, 10-7, 11-10, 14-12 (descanso), 16-16, 18-19, 19-23, 23-24, 26-25 y 28-28. Árbitros: Gayoso Jiménez y Gómez Egiluz. Mostraron tarjeta roja al visitante Leo Alonso en el min. 49. Excluyeron por 2 minutos a los locales Pablo Granda (2) y Emi Franceschetti, y a los visitantes Pol Roy, Daniil Zhukov y Diego Pérez. Polideportivo de Vallobín: Unos 500 espectadores.

El Confía Base Oviedo sumó ante el Benidorm, equipo recién descendido de la Liga Asobal, su segundo empate seguido. Fue un choque en el que se vivieron todas las emociones: de la alegría local por igualar un marcador en el que iban tres abajo a falta de 11 minutos, a la sensación agridulce tras ver escapar una ventaja de tres goles en el tramo final (28-25, min. 57). Dos pérdidas en los siguientes ataques y la exclusión de Pablo Granda permitieron a Benidorm empatar en el último minuto y el Base Oviedo tampoco acertó en el último ataque.

El resultado, a pesar de ese final agridulce, permite a los de Oviedo aumentar su renta con la zona de descenso, puesto que todos los rivales que van por detrás de ellos perdieron sus partidos.