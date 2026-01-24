El Deportivo Laviana de fútbol sala, la fuerza de un pueblo: un club humilde que desafía a los grandes en Segunda B

El Deportivo Laviana carece de muchas cosas, pero tiene algunas que otros difícilmente tendrán alguna vez. Es el equipo masculino de fútbol sala que compite a más nivel en Asturias y lo hace ante clubes que tienen hasta diez veces más presupuesto que ellos. Todos sus rivales son de Galicia y Castilla y León, lo que les obliga a largos desplazamientos que suelen hacer en furgonetas. Un esfuerzo que el club de Laviana saca adelante gracias al empuje de “un grupo de amigos” que cuenta con el respaldo de todo un concejo.

Un grupo de amigos que hizo historia

“Es la primera vez que estamos en Segunda B, el club lo fundamos en 2012 un grupo de amigos del pueblo; yo estaba jugando en un equipo, otro estaba en otro, nos juntamos y sacamos adelante esto”, dice Adrián García, directivo del club y jugador hasta la pasada temporada, en la que lograron el ascenso. Una de las claves, añade Adrián, es el respaldo que están teniendo: “Tenemos mucha afición, vienen casi 400 personas a todos los partidos, tenemos 400 socios, incluso alguno más”, añade.

Un equipo muy ligado a su pueblo

En cuanto a la plantilla, también está muy vinculada a la localidad: “De los 15 jugadores que subimos, 14 éramos del pueblo, eso hace que la gente se involucre más con el equipo porque está viendo a sus vecinos jugar. Esta temporada siguió la base; lo dejaron tres y fichamos a otros tres; uno de los que fichamos es del pueblo y otro de La Felguera”, añade el directivo.

Presupuestos desiguales en la categoría

La desventaja es que con esas armas pelean “contra profesionales”: “Uno de nuestros rivales, que no es uno de los equipos con más presupuesto, el Zamora, tiene 400.000 euros y nosotros tenemos 50.000; hay equipos en los que el que menos gana cobra 500 euros y aquí nadie se lleva nada”, añade. Ellos tienen que afrontar con ese presupuesto los desplazamientos, que no bajan de los mil euros, entre gasolina y comidas, y un montón de gastos que solventan con el apoyo de una importante red de pequeños colaboradores locales que hacen posible este gran milagro.

La lucha por la permanencia

En esas condiciones, el Deportivo Laviana tiene complicada la permanencia; ahora son penúltimos, pero a pesar de todo está compitiendo muy bien y encadenan dos victorias seguidas en casa, lo que les abre alguna opción de pelear por salvarse: “Hemos perdido algún partido que merecimos ganar, estamos dando la cara, en casa les cuesta mucho a todos los equipos ganarnos”, cuenta Adrián García, para el que muchas de las opciones de permanencia de su equipo pasan por lo que suceda hoy (17:30 horas) en el campo del Tierno Galván vallisoletano.

Noticias relacionadas

Ilusión por encima de todo

Lo que sí que tiene claro este directivo es que, pase lo que pase, “a ilusión no nos gana nadie”.