Derbi asturiano en la máxima categoría entre Oviedo y Astures
El Club Bádminton Oviedo recibe hoy (17:30 horas) al Astures en el derbi asturiano de División de Honor, la máxima categoría del bádminton español. El papel de favorito es para el equipo carbayón, un histórico del bádminton en España, con varios títulos de campeón en sus vitrinas. Sin embargo, el Astures gijonés se desplaza hasta la capital del Principado con el objetivo de sorprender al conjunto azul y de seguir sumando en su pelea por mantener la categoría que han alcanzado esta temporada.
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios