Derbi asturiano en la máxima categoría entre Oviedo y Astures

El Club Bádminton Oviedo recibe hoy (17:30 horas) al Astures en el derbi asturiano de División de Honor, la máxima categoría del bádminton español. El papel de favorito es para el equipo carbayón, un histórico del bádminton en España, con varios títulos de campeón en sus vitrinas. Sin embargo, el Astures gijonés se desplaza hasta la capital del Principado con el objetivo de sorprender al conjunto azul y de seguir sumando en su pelea por mantener la categoría que han alcanzado esta temporada.