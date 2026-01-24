Gijón acoge mañana las Kata World Series en el polideportivo de El Llano

Gijón se convierte este fin de semana en el epicentro mundial del judo al acoger las Kata World Series en el Polideportivo de El Llano. La Federación Internacional de Judo ha elegido Asturias como una de las paradas de esta Copa del Mundo, un circuito con pruebas repartidas por distintos países, en una designación canalizada a través de la Real Federación Española y la Federación Asturiana. 18 judokas del Principado formarán parte de la selección española en la competición. En concreto competirán: en Nage No Kata seniorEstefanía Bravo y Omar Erraqui (Takeda); en Nage No Kata junior Erika López y Sonia Valcárcel (Hanami), y Alejandro Sastre y Marcos Cadavieco (Gandoy); En Ju No Kata senior, Rosa Trillo y Nora Barrera (Takeda), y Juan Patricio Rodríguez y Laura Riera (Oviedo Sport); en Ju No Kata junior Paul de Villota y Naroa Escanciano (Gandoy); en Kime No Kata, Esteban Díaz y Mario Corujo (Corujo); en Katame No Kata, Rubén Lobeto y Manuel Camino (Corujo); en Kodokan Goshin Jutsu, Xosé Manuel Rubio y Jaime Noval (Corujo). Como jueces mundiales entrarán en liza los asturianos Jesús Verano y José Joaquín Suárez. José Ramón Díaz Maseda, presidente de la Federación Asturiana de Judo, se muestra "responsabilizado por la trascendencia del evento, y orgulloso por la capacidad de nuestra Federación de asumirlo gracias a la confianza de la Federación Española de Judo".