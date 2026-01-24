Gijón acoge mañana las Kata World Series en el polideportivo de El Llano
Gijón se convierte este fin de semana en el epicentro mundial del judo al acoger las Kata World Series en el Polideportivo de El Llano. La Federación Internacional de Judo ha elegido Asturias como una de las paradas de esta Copa del Mundo, un circuito con pruebas repartidas por distintos países, en una designación canalizada a través de la Real Federación Española y la Federación Asturiana. 18 judokas del Principado formarán parte de la selección española en la competición. En concreto competirán: en Nage No Kata seniorEstefanía Bravo y Omar Erraqui (Takeda); en Nage No Kata junior Erika López y Sonia Valcárcel (Hanami), y Alejandro Sastre y Marcos Cadavieco (Gandoy); En Ju No Kata senior, Rosa Trillo y Nora Barrera (Takeda), y Juan Patricio Rodríguez y Laura Riera (Oviedo Sport); en Ju No Kata junior Paul de Villota y Naroa Escanciano (Gandoy); en Kime No Kata, Esteban Díaz y Mario Corujo (Corujo); en Katame No Kata, Rubén Lobeto y Manuel Camino (Corujo); en Kodokan Goshin Jutsu, Xosé Manuel Rubio y Jaime Noval (Corujo). Como jueces mundiales entrarán en liza los asturianos Jesús Verano y José Joaquín Suárez. José Ramón Díaz Maseda, presidente de la Federación Asturiana de Judo, se muestra "responsabilizado por la trascendencia del evento, y orgulloso por la capacidad de nuestra Federación de asumirlo gracias a la confianza de la Federación Española de Judo".
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios