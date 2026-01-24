EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de Andrés Carmona con el Avilés Mara Villamuza Actualizado: 24/01/2026 14:17 Ver galería > Andrés López Carmona ya está en Avilés. El central murciano, segundo refuerzo blanquiazul durante el mercado invernal, se entrenó esta mañana por primera vez junto a sus compañeros tras llegar, a última hora del viernes, a la villa del Adelantado. Como curiosidad, tal fue la rapidez para que poder estar disponible que el zaguero llevó al entrenamiento las botas en una caja. Todo apunta a que, de ser necesario, puede tener minutos en el encuentro que enfrenta a los avilesinos este domingo ante el Lugo.

