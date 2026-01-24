Síguenos en redes sociales:

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de Andrés Carmona con el Avilés

Mara Villamuza

Andrés López Carmona ya está en Avilés. El central murciano, segundo refuerzo blanquiazul durante el mercado invernal, se entrenó esta mañana por primera vez junto a sus compañeros tras llegar, a última hora del viernes, a la villa del Adelantado. Como curiosidad, tal fue la rapidez para que poder estar disponible que el zaguero llevó al entrenamiento las botas en una caja. Todo apunta a que, de ser necesario, puede tener minutos en el encuentro que enfrenta a los avilesinos este domingo ante el Lugo.

Andrés López Carmona ya está en Avilés. El central murciano, segundo refuerzo blanquiazul durante el mercado invernal, se entrenó esta mañana por primera vez junto a sus compañeros tras llegar, a última hora del viernes, a la villa del Adelantado. Como curiosidad, tal fue la rapidez para que poder estar disponible que el zaguero llevó al entrenamiento las botas en una caja. Todo apunta a que, de ser necesario, puede tener minutos en el encuentro que enfrenta a los avilesinos este domingo ante el Lugo.

