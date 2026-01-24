Jesús González, tres décadas "metido en líos" en favor del ciclismo

Jesús Ángel González, presidente del Grupo Ciclista Buenavista de Gijón, estaba un día en la playa jugando al fútbol, deporte al que es muy aficionado, y la cosa acabó mal: se lesionó y se quedó con el ligamento de una rodilla roto. “O natación o ciclismo”, le dijo el médico. Apenas se lo pensó y empezó a andar en bici, como un cicloturista más, pero es que además se involucró en el Grupo Ciclista Buenavista, entidad que preside desde hace 30 años, un año después de su fundación.

Del fútbol al ciclismo por una lesión

“Me gustan los líos”, justifica Jesús Ángel González sobre una trayectoria que no ha pasado desapercibida. Lo demuestra que hoy estará acompañado por importantes excorredores y gente del mundo del ciclismo en una cena de homenaje que le van a brindar para celebrar esos 30 años al frente de este club de ciclismo gijonés.

Un homenaje por 30 años al frente del club

Una de las actividades por las que es más conocido el Grupo Ciclista Buenavista es por organizar la Marcha Ciclista Villa de Gijón: “Participó en su día Rominger, Marino Lejarreta y en 2024 vino Miguel Induráin, voy haciendo acopio de amistades”, explica Jesús Ángel González, que también destaca la organización desde hace 25 años de la carrera júnior “Memorial Faustino Antuña”, donde ganaron corredores que ahora destacan en el pelotón profesional: “En esa carrera corrió Hugo de la Calle, Enric Mas, gente que va saliendo”.

La Marcha Ciclista Villa de Gijón y el Memorial Faustino Antuña

Con esa intención, la de crear cantera y que los ciclistas más jóvenes tengan donde correr, el Grupo Ciclista Buenavista se implica también en organizar carreras de escuelas, donde corrieron gente como Samuel Fernández Heres, que se estrena ahora como profesional, o el propio Iván García Cortina, ciclista gijonés del Movistar Team.

Cantera y carreras de escuelas en Gijón

Reconoce que en el panorama del ciclismo asturiano, con cada vez más ciclistas profesionales, “tenemos una gran esperanza con Benjamín Noval” y espera que este año, el último del ciclista de Laviana como júnior, “pueda venir” al “Memorial Faustino Antuña”. De hecho, por casa tiene una foto junto a Benjamín Noval padre cuando, en 1993, “ganó una carrera organizada por nosotros”.

Benjamín Noval, la gran esperanza del ciclismo asturiano

En cuanto a la gran carrera de la región, la Vuelta a Asturias, no se quiere meter en si volverá o no a pasar por Gijón, aunque reconoce que “sería bonito”. “Tuvimos un final en la Vuelta a España, cuando Cortina se fue escapado solo y se quedó a poco de llegar a meta, que estuve yo coordinando parte de la organización”, rememora Jesús Ángel González. Es consciente de que “para organizar carreras hay que mover muchos hilos”, pero a él le compensa si puede dar la oportunidad de competir a los más jóvenes.

La Vuelta a Asturias y el recuerdo de la Vuelta a España

Entre todas las cosas que le han pasado organizando carreras desde hace ya más de 30 años, el gijonés rememora encontrarse entre los inscritos en una ocasión a Carlos Saiz, el piloto de rallys y Premio “Princesa de Asturias” de los Deportes. “Se apuntó porque le apetecía pero nos pidió que no dijéramos nada y luego nos mandó un maillot firmado”, explica Jesús Ángel, que guarda también un gran recuerdo de la “Vía ruta de la plata”, en la que un grupo de cicloturistas fueron desde Gijón hasta Sevilla en seis etapas. “Participó mucha gente con nosotros”, explica. Otra de muchas historias que sucedieron sobre dos ruedas.

Noticias relacionadas

Anécdotas sobre ruedas: Carlos Saiz y la Vía Ruta de la Plata

Y aunque una lesión de rodilla, que le obligó a dejar las pachangas en la playa para cambiarlas por una bicicleta, le apartó del balón, él no abandonó el fútbol y mucho menos al Sporting. Es socio desde hace ya 47 años, aunque es aficionado y acude al campo desde antes de serlo. “Me queda poco para que me den la insignia de los 50 años”, confirma. Entre los actos de este homenaje está su presencia hoy en el palco de El Molinón durante el partido que juega el conjunto gijonés ante el Mirandés. Un “honor” más que recibirá en un día muy especial, donde se reconocerán sus 30 años metiéndose en “líos” para que muchos ciclistas cumplan el sueño de ganar una carrera.