El Lobas Oviedo Balonmano Femenino gana en Zaragoza y se aferra al segundo puesto (18-21)

El equipo de Manolo Díaz se rehace tras un bache ofensivo y despega tras un 16-16

Celia Rojo y Lisa Chiagozie, del Lobas Oviedo, obstaculizando a Lorena Botella, del Colores Zaragoza. |

Celia Rojo y Lisa Chiagozie, del Lobas Oviedo, obstaculizando a Lorena Botella, del Colores Zaragoza.

N. L.

Oviedo

Schär Colores Zaragoza: Guadalupe Larralde, Lucía Benedí, Laura Rodríguez (2), Nora Hernández, Lorena Botella (1), Maryanna Rodrigues (11), Andrea Rivas -equipo incial-, María Luz Bernal, Sara Cortés, Dorka Somogyi-Bakos (2), Martina Barboza, Romaysaa Latrache (1), María Torres y María Moreno (1).

Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (5), Carmen García-Calvo, Marta da Silva (2), Celia Rojo (2), Lisa Chiagozie (8), Camila Méndez (4) -equipo inicial-, Paula Molano, Teresa Rodríguez, Blanca Sánchez, Raquel Álvarez y Carla Torres.

Parciales: 1-0, 2-3, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10 (descanso), 9-13, 13-14, 15-16, 17-18, 17-19 y 18-21.

Árbitros: Cristina Martín (Comunidad Valenciana) y Libertad Martínez (Cataluña). Excluyeron a las locales María Moreno y María Torres, y a las visitantes Marta da Silva y Teresa Rodríguez.

Centro Deportivo Municipal Siglo XXI: 100 espectadores.

El Lobas Global Atac Oviedo logró en Zaragoza su tercera victoria seguida al imponerse 18-21 al Schär Colores, un triunfo que le permite mantener la segunda plaza en División de Honor Oro.

Aunque empezó espeso en ataque, el equipo de Manolo Díaz reaccionó con un 0-4 para tomar ventaja y se fue al descanso 7-10. Tras el intermedio amplió la diferencia hasta el 8-13, pero un bache ofensivo permitió a las locales igualar (16-16). Con el 17-20 a falta de menos de cinco minutos, las ovetenses defendieron bien la presión final y cerraron el partido 18-21. Las carbayonas siguen segundas, a dos puntos del líder Soliss Pozuelo, y el sábado a las 20:00 reciben al Carballal en el Florida Arena.

