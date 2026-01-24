El Lobas Oviedo, a mantener su paza de ascenso a Liga Iberdrola
El Lobas Oviedo visita hoy (17:45) la cancha del Zaragoza con el objetivo de mantener su privilegiada segunda plaza en División de Honor Oro, puesto que otorga el ascenso a la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola. El Confía Base Oviedo, por su parte, recibe (18:30) al potente Benidorm con el objetivo de mantenerse fuera de la zona de descenso en Divivisión de Honor Plata. En el grupo B de Primera Nacional, por su parte, habrá dos derbis asturianos: El Royal Premium-Horizonte Atlética (17:00) y el Vetusta-Grupo (18:00).
