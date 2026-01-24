Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Lobas Oviedo, a mantener su paza de ascenso a Liga Iberdrola

El Lobas Oviedo visita hoy (17:45) la cancha del Zaragoza con el objetivo de mantener su privilegiada segunda plaza en División de Honor Oro, puesto que otorga el ascenso a la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola. El Confía Base Oviedo, por su parte, recibe (18:30) al potente Benidorm con el objetivo de mantenerse fuera de la zona de descenso en Divivisión de Honor Plata. En el grupo B de Primera Nacional, por su parte, habrá dos derbis asturianos: El Royal Premium-Horizonte Atlética (17:00) y el Vetusta-Grupo (18:00).

  1. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
  6. Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
  7. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  8. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

