Santiago Varela, nuevo jefe de pista del Concurso de Saltos Internacional de hípica de Las Mestas: "Gijón tiene uno de los ambientes más especiales del mundo"

El Concurso de Saltos Internacional de Gijón cuatro estrellas cerró esta semana un fichaje de prestigio para 2026. Santiago Varela, uno de los nombres más influyentes del panorama hípico, será el nuevo jefe de pista en la próxima edición, que arrancará el 25 de agosto. Con una trayectoria de primer nivel —presente en los tres últimos Juegos Olímpicos y en numerosas citas internacionales—, el madrileño afronta el reto con ilusión y con una idea clara: "Gijón ha sido y es uno de los concursos con un ambiente más especial que hay por el mundo".

¿Le hace ilusión afrontar este reto a estas alturas de su carrera?

Claro que me hace ilusión. Si no fuera así, no vendría. A mi edad, si algo no me ilusiona, no lo hago. No tengo nada que ganar en ese sentido, ni vengo por dinero ni por otros intereses. Si acepto es porque realmente me apetece.

Después de haber estado en Juegos Olímpicos, Mundiales y grandes competiciones internacionales, ¿qué le motiva a implicarse en Gijón?

Muchas veces me dicen que ya lo he hecho todo, pero para mí es importante devolverle al deporte parte de lo que me ha dado. Además, es mi país. Creo que todavía se pueden hacer cosas buenas y, cuando te piden ayuda, a mí eso me sigue ilusionando.

¿Qué cree que hace especial al concurso de Gijón dentro del calendario hípico?

Es un concurso con mucha historia y una identidad muy marcada. El concurso de Gijón ha sido y sigue siendo uno de los concursos con un ambiente más especial del mundo. Eso es algo que no se puede fabricar.

¿Qué papel juega el público en ese ambiente tan particular?

Es fundamental. Cuando tienes a miles de personas dispuestas a aplaudir a los caballos durante horas, eso marca la diferencia. En Gijón el público no se va, es una afición entendida, atenta y muy implicada. Está permanentemente conectada con lo que ocurre en pista y eso es muy difícil de ver en otros concursos.

Se habla mucho del papel de las apuestas. ¿Hasta qué punto influyen?

Influyen, pero no son lo principal. La gente sabe a qué está apostando. No apuesta por apostar, sino que sigue la competición con conocimiento y criterio.

El concurso ha pasado por años complicados. ¿Cómo valora el trabajo de quienes lo han sostenido?

Hay personas a las que habría que reconocer mucho más su trabajo. Isabel Fernández Cañete asumió los años más difíciles. En España muchas veces no valoramos lo suficiente ese esfuerzo.

¿Cómo se produce finalmente su incorporación al proyecto?

A raíz de un malentendido. Se dijo que yo no quería colaborar y no era cierto. Les dije: "Pedídmelo". Me lo pidieron y acepté. La decisión fue rápida, tardé unos 30 minutos en decir que sí.

¿Qué le trasladó la organización para dar ese paso?

Nos dijeron que necesitaban ayuda y que creían que mi presencia podía ser positiva. Si el Patronato y el concejal pensaban que podía aportar, entendí que debía hacerlo.

¿Hasta dónde llega exactamente su responsabilidad como jefe de pista?

Mi función es técnica. Yo asesoro y diseño recorridos en función de lo que decide el comité organizador. No tomo las decisiones deportivas finales. Nuestro trabajo es que los caballos salten bien.

¿Cómo se plantea el trabajo con el equipo técnico del concurso?

Con mucha humildad. Me integro en un equipo que conoce perfectamente el concurso. Con Isabel Fernández Cañete y otros miembros llevamos décadas trabajando juntos. Somos prácticamente una familia.

¿Qué marca la diferencia entre un concurso emocionante y uno que no lo es?

El público. El ambiente lo cambia todo. En Gijón es muy difícil que un concurso resulte aburrido.

¿Cómo se equilibra el espectáculo con la seguridad?

El bienestar del caballo y la seguridad del jinete están por encima de todo. Primero va la técnica y luego el espectáculo. Hay límites que no se pueden traspasar.

Por Gijón han pasado los mejores jinetes del mundo. ¿Qué lo hace tan atractivo para ellos?

A los jinetes les gustan los concursos con ambiente, en ciudades agradables y que también ofrezcan posibilidades a patrocinadores y propietarios. Gijón reúne todo eso y, además, es muy atractiva en verano.

¿Qué expectativas público gijonés en esta nueva etapa?

Noticias relacionadas

No puedo prometer milagros. Sí puedo prometer trabajo, cariño e ilusión. Vamos a hacerlo lo mejor que sepamos.