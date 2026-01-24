¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival

Un absoluto despropósito. Así describen lo que sucedió en el campo del Narcea tanto el presidente del club del Occidente asturiano como el del ovetense Grujoan, que están completamente de acuerdo en condenar lo sucedido. El presidente del Grujoan, Marcos González, de hecho lo primero que hizo fue llamar a su homólogo del Narcea, César Rodríguez, para pedirle disculpas por la actuación de los padres de uno de sus futbolistas, que, según han podido saber los mandatarios de los dos clubes por el testimonio de testigos presenciales, fueron los principales responsables de lo sucedido.

Un incidente grave en un partido de fútbol base

El partido pertenecía al grupo XIII de Tercera Alevín y enfrentaba al Narcea con el Grujoan. Las diferentes versiones dibujan una situación en la que, en el minuto 12 de la segunda parte, un jugador del Narcea pudo tocar levemente la cara de un rival del Grujoan, algo que soliviantó a la madre del jugador del equipo visitante, que, siempre según han trasladado testigos presenciales, conminó a su hijo a que agrediera al del Narcea. Lo hizo, le golpeó y fue expulsado. A partir de ahí fue cuando se montó el tumulto, llegando la madre de este chico, según han trasladado algunos de los presentes, a verter un vaso de café sobre la madre de un niño rival.

Suspensión del encuentro y actuación policial

La cosa fue a mayores y lo primero que hicieron entre árbitros, entrenadores y delegados de los dos equipos fue desalojar de inmediato a los pequeños. El partido se suspendió de manera definitiva y acudieron tanto la Policía Local como la Guardia Civil. La Benemérita tomó declaraciones a los presentes. Una de las medidas que tomó de inmediato el presidente del Grujoan es la de expulsar del club tanto al jugador implicado como a sus padres.

La reacción del Grujoan tras lo sucedido

Marcos González, presidente del Grujoan, calificaba lo sucedido como "muy grave": "No estuve allí, pero me llamó el entrenador y me contaron lo que sucedió y es intolerable", añadía el responsable del club de Oviedo, que de inmediato llamó a su homólogo: "Lo primero que hice fue disculparme con César, están automáticamente fuera del club, empezaron este verano en el alevín, era el primer año que estaban".

El Narcea condena los hechos y agradece las disculpas

César Rodríguez, presidente del Narcea, se mostró muy triste por lo sucedido: "Solo vi cuando ya estaba el tumulto hecho, pero esto no se puede permitir, agradezco mucho las disculpas de Marcos, entre los clubes no hay problemas; fue todo muy confuso, no lo vi y no quiero implicar a nadie, pero esto no puede ser, que personas adultas hagan esto delante de los niños..., por parte nuestra y por la de ellos". El presidente del Narcea califica la actuación de los entrenadores y delegados de los dos equipos, así como del árbitro, "de diez".

El acta arbitral refleja un altercado grave en la grada

Según lo que ha trascendido de las observaciones del árbitro en el acta, lo que el colegiado describe es que tuvo lugar "un grave altercado en la grada" en el que estuvieron implicados alrededor de "una veintena de aficionados, de ambos clubes, sin poder identificar a ninguno de ellos". El colegiado explica que "comenzaron a protagonizar una pelea, con empujones, golpes e insultos, puñetazos, generando una situación de desorden y peligro".

El impacto del altercado en los jugadores alevines

También hace referencia el colegiado en el acta a cómo afectó a los niños todo lo que estaba sucediendo: "Los jugadores de ambos equipos se encontraban visiblemente afectados por lo ocurrido, mostrando signos de ansiedad y temor, por lo que se trasladó a todos los participantes a los vestuarios para garantizar su integridad física. Por recomendación de las fuerzas de seguridad y de mutuo acuerdo entre los delegados de los clubes, y en atención al bienestar y seguridad de los jugadores, se acordó la suspensión del partido".