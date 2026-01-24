El Telecable arrasa a Las Rozas y sigue líder

Telecable 8 Las Rozas 2 Telecable H.C: Viki Caretta, Marta Piquero (3), Mariona Colomer (1), María Igualada (1) y Ana Catarina (2) -e.i.- Judith Cobián, Candela Gallo, Ainara Anido (1), Angy Fernández y Aine Pérez C.P. Las Rozas: Pau Santibáñez, Cris Santochirico, Naiara Balmori, Paula Revuelta y Ariadna Avilés (1) -e.i.- Luana Álvarez (1), Alejandra Muniain, Silvia Herrero, Camila Guido y Cristina España Goles: 1-0, min. 1: Mariona Colomer. 2-0, min. 3: Marta Piquero. 3-0, min. 9: Ana Catarina. 4-0, min. 12: Marta Piquero. 4-1, min. 15: Ariadna Avilés. 5-1, min. 26: Ana Catarina. 6-1, min. 29: María Igualada. 7-1, min. 38: Marta Piquero. 7-2, min. 39: Luana Álvarez. 8-2, min. 48: Ainara Anido. Árbitro: Ivonne Copovi y Nicolás Morandeira. Mostraron tarjeta azul a Ana Catarina Pabellón de Mata Jove: Buena entrada.

El Telecable H.C. firmó una victoria contundente y muy sólida ante el C.P. Las Rozas, en un partido que encarriló desde los primeros compases gracias a una puesta en escena arrolladora. Tras el saque inicial, una defensa intensa permitió a las asturianas lanzar una rápida transición que Mariona Colomer culminó tras asistencia de Ana Catarina. Poco después, Marta Piquero ampliaba la ventaja con una brillante acción individual desde el lateral.

El dominio fabril continuó y el tercer tanto llegó a balón parado, con Ana Catarina finalizando desde el primer palo tras un saque de falta ejecutado con precisión. A pesar de la cartulina azul vista por la propia Catarina, el Telecable H.C. no solo resistió la inferioridad, sino que golpeó de nuevo al contragolpe para colocar el 4-0. Las Rozas logró recortar distancias antes del descanso por medio de Ariadna Avilés, aprovechando un rechace, aunque el control del juego siguió siendo local.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Natasha Lee volvió a elevar el ritmo y Ana Catarina culminó otro contragolpe para abrir el marcador tras el paso por vestuarios. El Telecable H.C. siguió generando ocasiones con su juego combinativo y transiciones rápidas, y María Igualada anotó el sexto tanto. Con el partido decidido, Las Rozas se replegó para minimizar daños, pero Marta Piquero completó su hat-trick con el séptimo. Aunque las madrileñas marcaron su segundo gol, Ainara Anido cerró el encuentro con el definitivo 8-2.

El Club Patín Mieres

El Ene Oposiciones CP Mieres volvió a caer, esta vez en la pista del Cata CP Voltregà, en un partido competido que terminó 5-3.