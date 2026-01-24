El Telecable arrasa a Las Rozas y sigue líder
Las de Natasha Lee encarrilan el partido desde el inicio, con hat-trick de Piquero y acaban con un 8-2 n El CP Mieres vuelve a caer 5-3
N. L.
Telecable 8 Las Rozas 2
Telecable H.C: Viki Caretta, Marta Piquero (3), Mariona Colomer (1), María Igualada (1) y Ana Catarina (2) -e.i.- Judith Cobián, Candela Gallo, Ainara Anido (1), Angy Fernández y Aine Pérez
C.P. Las Rozas: Pau Santibáñez, Cris Santochirico, Naiara Balmori, Paula Revuelta y Ariadna Avilés (1) -e.i.- Luana Álvarez (1), Alejandra Muniain, Silvia Herrero, Camila Guido y Cristina España
Goles: 1-0, min. 1: Mariona Colomer. 2-0, min. 3: Marta Piquero. 3-0, min. 9: Ana Catarina. 4-0, min. 12: Marta Piquero. 4-1, min. 15: Ariadna Avilés. 5-1, min. 26: Ana Catarina. 6-1, min. 29: María Igualada. 7-1, min. 38: Marta Piquero. 7-2, min. 39: Luana Álvarez. 8-2, min. 48: Ainara Anido.
Árbitro: Ivonne Copovi y Nicolás Morandeira. Mostraron tarjeta azul a Ana Catarina
Pabellón de Mata Jove: Buena entrada.
El Telecable H.C. firmó una victoria contundente y muy sólida ante el C.P. Las Rozas, en un partido que encarriló desde los primeros compases gracias a una puesta en escena arrolladora. Tras el saque inicial, una defensa intensa permitió a las asturianas lanzar una rápida transición que Mariona Colomer culminó tras asistencia de Ana Catarina. Poco después, Marta Piquero ampliaba la ventaja con una brillante acción individual desde el lateral.
El dominio fabril continuó y el tercer tanto llegó a balón parado, con Ana Catarina finalizando desde el primer palo tras un saque de falta ejecutado con precisión. A pesar de la cartulina azul vista por la propia Catarina, el Telecable H.C. no solo resistió la inferioridad, sino que golpeó de nuevo al contragolpe para colocar el 4-0. Las Rozas logró recortar distancias antes del descanso por medio de Ariadna Avilés, aprovechando un rechace, aunque el control del juego siguió siendo local.
En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Natasha Lee volvió a elevar el ritmo y Ana Catarina culminó otro contragolpe para abrir el marcador tras el paso por vestuarios. El Telecable H.C. siguió generando ocasiones con su juego combinativo y transiciones rápidas, y María Igualada anotó el sexto tanto. Con el partido decidido, Las Rozas se replegó para minimizar daños, pero Marta Piquero completó su hat-trick con el séptimo. Aunque las madrileñas marcaron su segundo gol, Ainara Anido cerró el encuentro con el definitivo 8-2.
El Club Patín Mieres
El Ene Oposiciones CP Mieres volvió a caer, esta vez en la pista del Cata CP Voltregà, en un partido competido que terminó 5-3.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011