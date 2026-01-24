El Telecable inicia la segunda vuelta en casa contra Las Rozas
El Telecable Hockey juega esta tarde en Mata Jove, donde recibirá al C.P. Las Rozas a partir de las 19.15 horas. El conjunto gijonés afronta el duelo en un gran momento en el que se encuentran arriba en la tabla, una situación muy distinta al de un rival que pelea por alejarse de los puestos de descenso. En el partido de la primera vuelta, el Telecable tuvo que trabajar para desnivelar el marcador tras llegar al descanso con empate a uno, un precedente que invita a la prudencia pese al buen momento local. El objetivo de las gijonesas esacabar con cero goles en contra en este inicio de año.
