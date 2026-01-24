El último fichaje del Avilés ya está en Asturias: así fue su primer entrenamiento como blanquiazul
Andrés Carmona completó al sesión al completo junto al resto de sus compañeros y entra en la convocatoria para medirse al Lugo
Andrés López Carmona ya está en Avilés. El central, segundo refuerzo blanquiazul durante el mercado invernal, se entrenó esta mañana por primera vez junto a sus compañeros tras llegar, a última hora del viernes, a la villa del Adelantado. Como curiosidad, tal fue la rapidez para que poder estar disponible que el zaguero llevó al entrenamiento las botas en una caja. El murciano completó al sesión con normalidad, participando en todos los ejercicios, y ha entrado en la convocatoria de Dani Vidal para enfrentarse este domingo al Lugo.
El Avilés completó su última sesión antes de enfrentarse el domingo, a las 18.15 horas, al Lugo, rival al que tiene a tan solo un punto en la clasificación. En la sesión no estaban Javi Cueto ni Borja Granero, descartados para enfrentarse al cuadro lucense. Sí lo hizo, al mismo ritmo que sus compañeros, Christian Rivera, que podría debutar con la camiseta blanquiazul.
Andrés López es un defensa alto, de 1,90 metros de altura, que donde más cómodo se encuentra es defendiendo lejos de su propia área. Esta campaña, en las filas del Murcia, donde acumuló cerca de 600 minutos de juego, promedió 8,3 balones recuperados, además de realizar cerca de tres despejes por encuentro. Además, ganó 4,4 duelos por partido, con un 41% de acierto en este tipo de acciones. Uno de sus puntos fuertes está en salida de balón. El murciano dio, de media, 27,5 pases por encuentro con un 83% de precisión en los envíos. El nuevo fichaje blanquiazul acumula esta campaña ocho encuentros, seis de ellos como titular, aunque lleva sin jugar en liga desde el pasado 16 de noviembre. Participó en la eliminatoria de Copa del Rey del Murcia ante el Cádiz, encuentro en el que fue titular y en el que el conjunto grana acabó perdiendo.
Su trayectoria
Tras pasar por las categorías inferiores del UCAM Murcia y del Albacete, Andrés López llamó la atención del Real Madrid, donde estuvo una temporada, en la que formó parte del juvenil B del conjunto blanco. Tras ese fugaz paso por el conjunto blanco fue el Almería el que se hizo con sus servicios. En el conjunto andaluz estuvo tanto en el cuadro juvenil como en el filial. De allí se incorporó, en la campaña 2023-24 al Murcia, primero a su filial, de Tercera Federación, para luego dar paso al primer equipo, con el que debutó ese mismo curso.
El año pasado ya tuvo que hacer las maletas en el mercado invernal, aunque en aquella ocasión se fue en calidad de cedido al Yeclano, donde, a pesar de dar un buen rendimiento, no pudo evitar el descenso del cuadro murciano. Ahora llega a un Avilés donde la competencia en su puesto será dura. Los blanquiazules tienen en el centro de la zaga a Babin, Borja Granero, Eze y Julio Rodríguez, a lo que se puede sumar, en caso de urgencia, Adri Gómez. Donde puede tener un encaje inmediato es como lateral izquierdo, donde Dani Vidal aún no puede contar con Viti y Osky ofrece dudas por sus últimos problemas físicos.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011