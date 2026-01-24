El último fichaje del Avilés ya está en Asturias: así fue su primer entrenamiento como blanquiazul

Andrés López Carmona ya está en Avilés. El central, segundo refuerzo blanquiazul durante el mercado invernal, se entrenó esta mañana por primera vez junto a sus compañeros tras llegar, a última hora del viernes, a la villa del Adelantado. Como curiosidad, tal fue la rapidez para que poder estar disponible que el zaguero llevó al entrenamiento las botas en una caja. El murciano completó al sesión con normalidad, participando en todos los ejercicios, y ha entrado en la convocatoria de Dani Vidal para enfrentarse este domingo al Lugo.

El Avilés completó su última sesión antes de enfrentarse el domingo, a las 18.15 horas, al Lugo, rival al que tiene a tan solo un punto en la clasificación. En la sesión no estaban Javi Cueto ni Borja Granero, descartados para enfrentarse al cuadro lucense. Sí lo hizo, al mismo ritmo que sus compañeros, Christian Rivera, que podría debutar con la camiseta blanquiazul.

Andrés López es un defensa alto, de 1,90 metros de altura, que donde más cómodo se encuentra es defendiendo lejos de su propia área. Esta campaña, en las filas del Murcia, donde acumuló cerca de 600 minutos de juego, promedió 8,3 balones recuperados, además de realizar cerca de tres despejes por encuentro. Además, ganó 4,4 duelos por partido, con un 41% de acierto en este tipo de acciones. Uno de sus puntos fuertes está en salida de balón. El murciano dio, de media, 27,5 pases por encuentro con un 83% de precisión en los envíos. El nuevo fichaje blanquiazul acumula esta campaña ocho encuentros, seis de ellos como titular, aunque lleva sin jugar en liga desde el pasado 16 de noviembre. Participó en la eliminatoria de Copa del Rey del Murcia ante el Cádiz, encuentro en el que fue titular y en el que el conjunto grana acabó perdiendo.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento de Andrés Carmona con el Avilés / Mara Villamuza

Su trayectoria

Tras pasar por las categorías inferiores del UCAM Murcia y del Albacete, Andrés López llamó la atención del Real Madrid, donde estuvo una temporada, en la que formó parte del juvenil B del conjunto blanco. Tras ese fugaz paso por el conjunto blanco fue el Almería el que se hizo con sus servicios. En el conjunto andaluz estuvo tanto en el cuadro juvenil como en el filial. De allí se incorporó, en la campaña 2023-24 al Murcia, primero a su filial, de Tercera Federación, para luego dar paso al primer equipo, con el que debutó ese mismo curso.

El año pasado ya tuvo que hacer las maletas en el mercado invernal, aunque en aquella ocasión se fue en calidad de cedido al Yeclano, donde, a pesar de dar un buen rendimiento, no pudo evitar el descenso del cuadro murciano. Ahora llega a un Avilés donde la competencia en su puesto será dura. Los blanquiazules tienen en el centro de la zaga a Babin, Borja Granero, Eze y Julio Rodríguez, a lo que se puede sumar, en caso de urgencia, Adri Gómez. Donde puede tener un encaje inmediato es como lateral izquierdo, donde Dani Vidal aún no puede contar con Viti y Osky ofrece dudas por sus últimos problemas físicos.