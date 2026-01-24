Xavi Sola frena al Vetusta: el filial azul cae por 0-1 ante el Coruxo y pierde el liderato

Vetusta: Miguel Narváez (2); Adrián Fernández (1), Marco Esteban (1), Diego Espinosa (1), Omar Falah (1), Diego Tejón (2), Cheli (2), Lamine (1), Dieguito (1), Guille Berzal (1) y Pelayo García (1). Cambios: Lucas Antañón (1) por Lamine, min. 46. Adri Lopes (1) por Guille Berzal, min. 71. Óscar de la Hera (1) por Pelayo García, min. 71. Marcos Lopes (1) por Adrián Fernández, min. 81. Jaime Coballes (1) por Dieguito, min. 86. Coruxo: Esteban Ruiz (1); Nacho Fariña (1), Borja Marchante (1), Juan Rodríguez (1), Naveira (1), Guille Pinín (2), Hugo (1), Carlos Alonso (1), Mateo Gandarillas (2), David Añón (2) y Xavi Sola (2). Cambios: Álex Barba (1) por Hugo, min. 65. Álvaro (1) por Borja Marchante, min. 65. Xavier Cifre (1) por Naveira, min. 76. Santos (1) por David Añón, min. 76. Hugo Losada (1) por Mateo Gandarillas, min. 86. El gol: 0-1, min. 89: Xavi Sola. Árbitro: Mazo Maruri (Comité castellanoleonés). Amonestó a los locales Lamine, Cheli y Dieguito, y a los visitantes Carlos Alonso, Hugo, Xavi Sola y Álex Barba. El Requexón: Unos 175 espectadores.

Tan solo una semana le duró al Vetusta el liderato al salir derrotado por un buen Coruxo, que logró el gol de la victoria cuando se agotaba el partido. El filial azul, descapitalizado en ataque por las ausencias de Joaquín Delgado y de Pablo Agudín, que fue llamado por el primer equipo, perdió gran parte de su poder ofensivo.

El Coruxo, por su parte, demostró ser un equipo sólido y que manejó bien el balón, con un Mateo Gandarillas que brindó la primera ocasión al exjugador del filial azul Xavi Sola. De nuevo entró en escena Mateo Gandarillas para poner a prueba a Miguel Narváez, que logró despejar el balón en su salida.

Tras el descanso, con un cambio en el equipo azul, ya que Lucas Antañón sustituyó a Lamine, con amarilla, el Vetusta puso todo el empeño en acercarse a los dominios de Esteban Ruiz, al que apenas hizo emplearse a fondo.

El omnipresente Mateo Gandarillas llevó de nuevo el peligro a la meta local, pero otra vez Narváez logró sacar el peligro. Y, cuando se agotaba el partido, en una pérdida de balón del filial, un centro del recién entrado al campo Hugo Losada lo materializó Xavi Sola de disparo raso, dando los tres puntos al conjunto gallego en un partido marcado por la lluvia y por el poco peligro que llevó un Vetusta que el domingo por la tarde se jugará el liderato ante otro filial, el Fabril.