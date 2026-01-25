El Aceites Abril ADBA Sanfer se impone al Siroko Gijón en el derbi de Liga Femenina 2
El Aceites Abril ADB Sanfer avilesino se impuso al Siroko Gijón por 70-65 en un emocionante derbi asturiano en Liga Femenina 2. El equipo gijonés tuvo la iniciativa en el marcador en buena parte del encuentro, dejando al equipo de Avilés en 22 puntos al descanso (22-33). De hecho, la renta de las gijonesas llegó a ser de trece puntos (22-35) a 9:04 de acabar el tercer parcial. Sin embargo, el equipo de Avilés reaccionó, completando un gran último cuarto, que ganaron por 32-19, que les acabó dando la victoria. Este triunfo mantiene al ADBA en la zona de arriba de la clasificación, con nueve victorias, mientras que el Siroko, que cada vez está compitiendo a más nivel, sigue fuera de la zona de descenso.
