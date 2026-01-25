La atleta asturiana Isa Barreiro, campeona de España de cross en una espectacular carrera en Almodovar del Río, en Córdoba

Isa Barreiro llegaba en un gran estado de forma al Campeonato de España de cross que se disputó hoy en Almodóvar del Río, en Córdoba, y lo cumplió con creces. La atleta gijonesa se proclamó por primera vez campeona nacional de esta especialidad tras imponerse en una espectacular carrera, en la que invirtió 34 minutos y 17 segundos para completar los 8.741 metros del recorrido de El Pinillo.

Isa Barreiro durante el campeonato de España de cross / RFEA

“Estoy muy contenta”: el mensaje tras superar los problemas con el ciático

Tras la carrera, la gijonesa reconoció que tenía muchas expectativas puestas en esta cita después de haber tenido problemas físicos el año pasado: "Estoy muy contenta, llevaba un muy buen invierno, con marcas en ruta, buenos crosses, y acabar siendo campeona de España por primera vez en esta disciplina me hace mucha ilusión. Le tenía muchas ganas al cross porque el año pasado tuve problemas con el ciático, no pude hacer apenas cross, lo pillé con ganas, era un circuito muy duro, de barro, que se podía correr en algunas zonas y en otras sufrías mucho, pero estoy muy contenta y con ganas de todo lo que viene por delante".

Andrea Romero y Claudia Corral completan el podio femenino

La atleta de Gijón llegó con una ventaja de tres segundos sobre la manchega Andrea Romero y a 17 segundos de la madrileña Claudia Corral. En cuanto a la actuación de las atletas asturianas en esta carrera femenina, Ainhoa Brea fue decimoctava, con un tiempo de 36:59; y Laura López, vigésimo primera, con 37:17. A punto estuvo el equipo asturiano de subirse al podio por equipos, pero se quedó cuarto, a un punto de Madrid, que fue bronce, por detrás de Castilla-La Mancha, plata, y Cataluña, oro.

Nassim Hassaous gana la carrera masculina y Ángel Fernández Duarte, mejor asturiano

En la carrera absoluta masculina se impuso el navarro Nassim Hassaous (28:23), por delante de Daniel Arce (28:59), de Castilla y León, y de Zakaria Boufaljat (29:04), de Andalucía. El mejor asturiano en esta prueba fue Ángel Fernández Duarte, 39.º, con un tiempo de 31:43, que llegó un puesto por delante del también asturiano Juan Ángel Martínez (31:46).

Noticias relacionadas

Resultados en sub-23: Viciosa, Benkert, Leonardo y podio de Jaime Bueno

En la carrera femenina sub-23, la ganadora fue María Viciosa, de Castilla y León, que completó un recorrido de algo menos de 7 kilómetros en 27:12. En esta carrera, la asturiana Mariam Benkert fue octava, con 28:13. En la masculina sub-23, se impuso Rubén Leonardo, de Castilla y León, con 23:14, y el asturiano Jaime Bueno fue tercero, con 24:16.