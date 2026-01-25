El Avilés encalla en el diluvio del Suárez Puerta: derrota de los blanquiazules ante un combativo Lugo

Se las prometía felices el Avilés cuando, nada más empezar el encuentro, Cayarga adelantó a lo suyos. Pero, a pesar de ponerse muy pronto por delante, el barco blanquiazul encalló en el diluvio del Suárez Puerta. Los blanquiazules sufrieron una dura remontada ante un gran Lugo, superior en muchos tramos del encuentro ante un cuadro asturiano blando en las disputas. Los avilesinos siguen sin conseguir la victoria en su feudo en este 2026,aunque, eso sí, se mantienen en la zona cómoda de la tabla.

Avilés 1 2 Lugo 1-0, min. 2: Cayarga. 1-1, min. 15: Álex Balboa. 1-2, min. 84: Amo. Alineación Avilés Álvaro Fernández (2);

Guzmán Ortega (1), Eze (1), Babin (1), Campabadal (1);

Adri Gómez (1), Gete (1);

Quicala (1), Kevin Bautista (), Cayarga (2);

Santamaría (1) CAMBIOS Isi Ros (1) por Cayarga, min. 58. Raúl Rubio (1) por Santamaría, min. 58. Christian Rivera (1) por Santamaría, min. 71. Raúl Hernández (1) por Quicala, min. 71. Natalio (s. c.) por Campabadal, min. 86. Alineación Lugo Íker Piedra (1);

Gayá (1), Garriz (1), Amo (2), Caballo (1);

Álex Balboa (3), Kevin Presa (2), Gallar (1);

Pastrana (2), Unzueta (1), Jorge González (2) CAMBIOS Perera (1) por Kevin Presa, min. 65. Lago Junior (1) por Pastrana, min. 65. Iago López (s. c.) por Gallar, min. 89. Millán Bárcenas (Comité riojano). Amonestó a los locales Gete, Christian Rivera y Eze y a los visitantes Kevin Presa Suárez Puerta. Alrededor de cuatro mil espectadores. Se guardó un minuto de silencia en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz.

La principal sorpresa no estuvo en los onces, si no en las equipaciones. El Lugo tuvo que salir con el pantalón gris de la segunda equipación del Avilés, ya que el árbitro consideró que el que traía el cuadro lucense era muy parecido al azul del equipo asturiano. En cuanto a la alineación, Dani Vidal apostó por una línea continuista respecto a lo visto en Lezama, manteniendo a Kevin Bautista en la mediapunta y a Santamaría como líder del ataque. Atrás, Guzmán Ortega le robó el puesto a un Osky que ante el Bilbao Athletic tuvo que ser sustituido por molestias.

El Avilés arrancó el partido mostrando mucho colmillo y, antes de llegar al minuto 5, ya se adelantó en el marcador. Tras anotar su primer gol con la camiseta del Avilés Cayarga reconoció que se moría de ganas de hacer lo propio en el Suárez Puerta, su casa. Es el único jugador avilesino de la plantilla, por lo que un momento así iba a ser especial. Su celebración tras abrir el marcador dio fe de ello. Eze prolongó un saque de banda y la pelota cayó en dominios del mediapunta, que remató la acción con muy poca potencia. Parecía que el balón se iba a marchar fuera, de hecho Íker Piedra ni se tiró a repeler el disparo, pero, poco a poco, la bola acabó lamiendo el fondo de la red.

El jarro de agua fría no tumbó al Lugo, que rápidamente se hizo con la posesión del esférico. Si algo caracteriza al juego de Yago Iglesias es el dominio a través del balón y, para tratar de darle la vuelta al encuentro, apostó por la fórmula que sabe que le funciona. Eso sí, el Avilés no quería ceder ni un metro de terreno. El trabajo en la presión fue impresionante, con hombres como Campabadal yendo a morder incluso a campo rival.

Aun así, el Lugo consiguió trenzar una jugada combinada para igualar la contienda. Pastrana se marchó de dos jugadores avilesinos en banda derecha, tiró una diagonal para dentro y, cuando se le acabaron los espacios, conectó con Jorge González. El talentoso extremo encontró a Álex Balboa atacando el punto de penalti y le dio un caramelo para que el centrocampista, en mano a mano ante Álvaro Fernández, solo tuviese que remachar la acción.

El empate espabiló al Avilés, aunque antes tuvo que aparecer Álvaro Fernández para que el Lugo no completase su remontada. El cuadro lucense colgó un gran centro al interior del área pequeña y ahí apareció Gayá para rematar a escasos centímetros de la línea de gol, pero el madrileño se hizo gigante para evitar el peligro. Los blanquiazules respondieron a través de las botas de Adri Gómez, que a punto estuvo de anotar uno de los goles de la temporada, pero su chut se marchó lamiendo la escuadra.

Eze fue uno de los nombres propios del encuentro, tanto para bien como para mal. El nigeriano volvió a adelantar a los blanquiazules al filo del descanso, pero su tanto fue anulado por mano previa. Aun así, el central dejó una espectacular galopada para celebrar su gol junto al banquillo avilesino, aunque sus festejos finalmente quedaron en nada.

Pronto agitó el árbol Dani Vidal, consciente de que su equipo necesitaba dar un paso adelante para luchar por el triunfo. Tuvo una buena Santamaría, pero el dominio en la segunda mitad era del Lugo. De hecho, Eze tuvo que salvar un gol lucense tras una serie de errores defensivos del Avilés. Por ello, el catalán retrasó unos metros a Kevin Bautista y sacó pólvora desde el banquillo con Raúl Rubio e Isi Ros. Aun así, los locales no conseguían imponer su juego.

Uno de los momentos más esperados del duelo era el posible debut de Christian Rivera con el Avilés, algo que fue una realidad en el minuto 71. Eso sí, cerca estuvo de amargarse cuando el colegiado le enseñó una roja directa a Eze por un pisotón a un rival. Cambió su decisión el colegiado, penando la falta con una amarilla.

Álvaro Fernández salvó varias, pero nada pudo hacer para frenar la superioridad del Lugo en la segunda mitad. Tras una de sus paradas en un remate a bocajarro del cuadro lucense llegó el córner que terminó de sentenciar al Avilés. Eze falló en la marca a Amo, dejando que entrase solo para culminar la remontada gallega. Trató de igualar el conjunto blanquiazul el partido, pero sin éxito.

El Avilés se hunde ante un gran Lugo y sigue sin conseguir la victoria en su feudo en lo que va de 2026. Aun así, se mantiene a ocho puntos de la zona de descenso. Ahora, toca pensar en cambiar la dinámica como local ante el Mérida el próximo sábado a las 21 horas.