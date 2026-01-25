¡Benjamín Noval se sube al podio de la Copa del Mundo de ciclocross!: el asturiano roza la victoria en Países Bajos

Benjamín Noval (Nesta MMR) ha estado rozando el podio durante muchas carreras en la Copa del Mundo junior de ciclocross y hoy por fin, en la última de ellas, en Hoogerheide (Países Bajos), consiguió una tercera plaza que no fue una victoria por muy poco. El de Pola de Laviana llegó a dos segundos del ganador, el francés Soren Bruyère Joumard, y a solo uno del segundo clasificado, el italiano Patrik Pezzo. Estos dos corredores que superaron a Noval son, además, los dos primeros en la clasificación final de esta Copa del Mundo, siendo el italiano el ganador y el neerlandés el segundo.

Séptimo en la general y gran papel de Martín Fernández

Noval acaba séptimo de esa clasificación general, con los mismos 89 puntos que el sexto. En esta clasificación también aparece en un lugar destacado otro asturiano, Martín Fernández (Nesta MMR), que fue decimosegundo en esta prueba de Hoogerheide y concluye su participación en la Copa del Mundo en una fantástica decimonovena posición de la general. Tanto Noval como Martín Fernández son la punta de lanza de una generación de asturianos que ha brillado esta temporada en el ciclocross nacional en categoría junior, dominando con autoridad en el Campeonato de España.

VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

Próxima parada: el Mundial de ciclocross en Hulst

La próxima cita marcada por Noval en rojo es la del próximo domingo, cuando se dará por concluida la temporada de ciclocross con el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en la ciudad neerlandesa de Hulst. El de Pola de Laviana ha demostrado que puede pelear con los mejores por la victoria y también ha dado buena muestra de su ambición carrera tras carrera, por lo que será un hueso duro para sus principales rivales.

Lucía González y Sofía Rodríguez, protagonistas en la élite femenina

En la prueba élite femenina de esta última prueba de la Copa del Mundo, la asturiana Lucía González (Nesta MMR), subcampeona de España, acabó en 45.ª posición, a 4:33 de la ganadora, la neerlandesa Puck Pieterse. La mejor española fue Sofía Rodríguez (Nesta MMR), actual campeona de España, que fue 27.ª.

Noticias relacionadas

Van der Poel bate el récord de Sven Nys y Orts firma un sexto puesto

En la prueba élite masculina, lo más destacado fue el récord absoluto de Mathieu van der Poel, que volvió a ganar una prueba de la Copa del Mundo, la segunda en dos días y la 51.ª de su trayectoria, y supera el récord del belga Sven Nys. Un hito que reafirma al neerlandés como una leyenda y como el mejor de la historia en esta modalidad. La actuación de los españoles fue buena, con otra gran carrera de Felipe Orts, que hizo sexto, y con Mario Junquera (Unicaja Gijón), que está acabando la temporada en una gran forma, firmando un excepcional 26.º puesto. En la clasificación general de la Copa del Mundo, el título fue para Mathieu van der Poel y Felipe Orts concluyó undécimo, rozando el top 10.