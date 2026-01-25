¡Benjamín Noval se sube al podio de la Copa del Mundo de ciclocross!: el asturiano roza la victoria en Países Bajos
El también asturiano Martín Fernández logró una excelente 12ª. posición en Hoogerheide, la última prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, en la que Mathieu van der Poel agrandó un poco más su leyenda
Roberto Menéndez
Benjamín Noval (Nesta MMR) ha estado rozando el podio durante muchas carreras en la Copa del Mundo junior de ciclocross y hoy por fin, en la última de ellas, en Hoogerheide (Países Bajos), consiguió una tercera plaza que no fue una victoria por muy poco. El de Pola de Laviana llegó a dos segundos del ganador, el francés Soren Bruyère Joumard, y a solo uno del segundo clasificado, el italiano Patrik Pezzo. Estos dos corredores que superaron a Noval son, además, los dos primeros en la clasificación final de esta Copa del Mundo, siendo el italiano el ganador y el neerlandés el segundo.
Séptimo en la general y gran papel de Martín Fernández
Noval acaba séptimo de esa clasificación general, con los mismos 89 puntos que el sexto. En esta clasificación también aparece en un lugar destacado otro asturiano, Martín Fernández (Nesta MMR), que fue decimosegundo en esta prueba de Hoogerheide y concluye su participación en la Copa del Mundo en una fantástica decimonovena posición de la general. Tanto Noval como Martín Fernández son la punta de lanza de una generación de asturianos que ha brillado esta temporada en el ciclocross nacional en categoría junior, dominando con autoridad en el Campeonato de España.
Próxima parada: el Mundial de ciclocross en Hulst
La próxima cita marcada por Noval en rojo es la del próximo domingo, cuando se dará por concluida la temporada de ciclocross con el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en la ciudad neerlandesa de Hulst. El de Pola de Laviana ha demostrado que puede pelear con los mejores por la victoria y también ha dado buena muestra de su ambición carrera tras carrera, por lo que será un hueso duro para sus principales rivales.
Lucía González y Sofía Rodríguez, protagonistas en la élite femenina
En la prueba élite femenina de esta última prueba de la Copa del Mundo, la asturiana Lucía González (Nesta MMR), subcampeona de España, acabó en 45.ª posición, a 4:33 de la ganadora, la neerlandesa Puck Pieterse. La mejor española fue Sofía Rodríguez (Nesta MMR), actual campeona de España, que fue 27.ª.
Van der Poel bate el récord de Sven Nys y Orts firma un sexto puesto
En la prueba élite masculina, lo más destacado fue el récord absoluto de Mathieu van der Poel, que volvió a ganar una prueba de la Copa del Mundo, la segunda en dos días y la 51.ª de su trayectoria, y supera el récord del belga Sven Nys. Un hito que reafirma al neerlandés como una leyenda y como el mejor de la historia en esta modalidad. La actuación de los españoles fue buena, con otra gran carrera de Felipe Orts, que hizo sexto, y con Mario Junquera (Unicaja Gijón), que está acabando la temporada en una gran forma, firmando un excepcional 26.º puesto. En la clasificación general de la Copa del Mundo, el título fue para Mathieu van der Poel y Felipe Orts concluyó undécimo, rozando el top 10.
Suscríbete para seguir leyendo
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival