El club BJJ Vetusta, campeón de Asturias de Grappling en San Martín del Rey Aurelio

El club BJJ Vetusta, con un equipo encabezado por los competidores del CREE Center de Oviedo, se proclamó campeón de Asturias de Grappling y Grappling Gi tras la celebración del Campeonato Regional organizado por la Federación de Lucha y Disciplinas Asociadas en el polideportivo de San Martín del Rey Aurelio. Este evento anual actúa como antesala del Campeonato de España, que tendrá lugar en Gran Canaria el próximo 21 de febrero.

En la cita, destinada a conformar la selección del Principado de Asturias, participaron todas las categorías oficiales, desde deportistas de 10 años hasta la categoría absoluta. En esta edición no se convocaron las categorías inferiores (U10 y U6), al no estar reconocidas como oficiales por la Federación Española. No obstante, según trasladan varios clubes, y ante el creciente número de practicantes en esas edades, ya se han planteado propuestas para modificar esta situación en el futuro. La jornada volvió a destacar por la gran afluencia de público y por un ambiente de expectación y respeto que acompañó el desarrollo de los combates.