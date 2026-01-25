Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en AsturiasAsturias y MercosurCarrera ilegal GijónBarça-Real OviedoRadioterapia pionera para el cáncer
instagramlinkedin

El club BJJ Vetusta, campeón de Asturias de Grappling en San Martín del Rey Aurelio

Este evento anual actúa como antesala del Campeonato de España, que tendrá lugar en Gran Canaria el próximo 21 de febrero

El Club BBJ de Oviedo

El Club BBJ de Oviedo / LNE

O. O.

El club BJJ Vetusta, con un equipo encabezado por los competidores del CREE Center de Oviedo, se proclamó campeón de Asturias de Grappling y Grappling Gi tras la celebración del Campeonato Regional organizado por la Federación de Lucha y Disciplinas Asociadas en el polideportivo de San Martín del Rey Aurelio. Este evento anual actúa como antesala del Campeonato de España, que tendrá lugar en Gran Canaria el próximo 21 de febrero.

En la cita, destinada a conformar la selección del Principado de Asturias, participaron todas las categorías oficiales, desde deportistas de 10 años hasta la categoría absoluta. En esta edición no se convocaron las categorías inferiores (U10 y U6), al no estar reconocidas como oficiales por la Federación Española. No obstante, según trasladan varios clubes, y ante el creciente número de practicantes en esas edades, ya se han planteado propuestas para modificar esta situación en el futuro. La jornada volvió a destacar por la gran afluencia de público y por un ambiente de expectación y respeto que acompañó el desarrollo de los combates.

TEMAS

  1. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  2. Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos
  3. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  4. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
  5. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  6. Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
  7. Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia
  8. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival

Izquierda Unida denuncia una subida "desproporcionada" de la tasa de la basura en Castrillón y carga contra PP y Vox

Izquierda Unida denuncia una subida "desproporcionada" de la tasa de la basura en Castrillón y carga contra PP y Vox

EN IMÁGENES: temporal de invierno en la comarca de Avilés

EN IMÁGENES: temporal de invierno en la comarca de Avilés

EN IMÁGENES: Las mejores imágenes del Avilés-Lugo

EN IMÁGENES: Las mejores imágenes del Avilés-Lugo

La alerta roja por temporal en Gijón, en imágenes

La alerta roja por temporal en Gijón, en imágenes

La comunidad judía alerta durante un homenaje en Oviedo a las víctimas del Holocausto: "El antisemitismo se repite una y otra vez en la historia"

La comunidad judía alerta durante un homenaje en Oviedo a las víctimas del Holocausto: "El antisemitismo se repite una y otra vez en la historia"

EN IMÁGENES: pregón del Cristo del Socorro en Luanco por Pichi Suárez

EN IMÁGENES: pregón del Cristo del Socorro en Luanco por Pichi Suárez

Flick destaca la labor de los suyos: "El Oviedo ha presionado muy arriba"

Flick destaca la labor de los suyos: "El Oviedo ha presionado muy arriba"

Colas en Ikea para conseguir la nueva persiana de bambú que acaba de llegar con la que dirás adiós a las contraventanas

Colas en Ikea para conseguir la nueva persiana de bambú que acaba de llegar con la que dirás adiós a las contraventanas
Tracking Pixel Contents