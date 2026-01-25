EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Lugo de Primera Federación (1-2)

El Suárez Puerta acoge, desde las 18.15 horas, el encuentro entre el Avilés y el Lugo, equipos a los que separa un punto en la clasificación. Los de Dani Vidal llegan al duelo tras una imponente victoria la pasada jornada ante el Bilbao Athletic, mientras que el cuadro lucense cayó en su duelo ante Unionistas. De hacerse con los tres pùntos el cuadro asturiano volvería a colarse en los puestos de play-off.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babin, Eze, Campabadal; Adri Gómez, Gete; Quicala, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría.

Noticias relacionadas

Alineación del Lugo: Iker Piedra; Gaya, Garriz, Amo, Caballo; Álex Balboa, Kevin Presa, Álex Gallar; Pastrana, Unzueta y Jorge González.

Minuto 83. Gol de Amo, del Lugo.

Minuto 75. El árbitro cambia la tarjeta a Eze por una amarilla.

Minuto 74. El árbitro le enseña la roja direta a Eze.

Minuto 71. Cambios en el Avilés. Entran al campo Raúl Hernández y Christian Rivera y salen Quicala y Santamaría.

Minuto 65. Cambios en el Lugo. Entran Lago Junior y Perera y salen Pastrana y Kevin Presa.

Minuto 58. Cambios en el Avilés. Entran al campo Isi Ros y Raúl Rubio y salen Gete y Cayarga.

Miunto 47. Amarilla a Kevin Presa, del Lugo.

Minuto 46. ¡Arranca la segunda parte!

Minuto 45+6. Final de la primera parte con empate entre Avilés y Lugo.