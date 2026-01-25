Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Lugo de Primera Federación (1-2)

La diferencia en la clasificación entre ambos equipos es de un punto

Una jugada del partido

Una jugada del partido / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Suárez Puerta acoge, desde las 18.15 horas, el encuentro entre el Avilés y el Lugo, equipos a los que separa un punto en la clasificación. Los de Dani Vidal llegan al duelo tras una imponente victoria la pasada jornada ante el Bilbao Athletic, mientras que el cuadro lucense cayó en su duelo ante Unionistas. De hacerse con los tres pùntos el cuadro asturiano volvería a colarse en los puestos de play-off.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babin, Eze, Campabadal; Adri Gómez, Gete; Quicala, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría.

Alineación del Lugo: Iker Piedra; Gaya, Garriz, Amo, Caballo; Álex Balboa, Kevin Presa, Álex Gallar; Pastrana, Unzueta y Jorge González.

