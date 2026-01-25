La gijonesa Isabel Barreiro se convierte en campeona de España de ciclocross y firma su primer título nacional

Isabel Barreiro se proclamó ayer campeona de España de cross en Almodóvar del Río (Córdoba) tras imponerse en una dura y disputada carrera. La gijonesa llegaba en un gran estado de forma, después de haber rendido a un gran nivel en el cross de Elgoibar, donde fue cuarta y la mejor entre las españolas, y lo ratificó proclamándose por primera vez campeona nacional de esta especialidad al imponerse en una espectacular carrera, en la que invirtió 34 minutos y 17 segundos para completar los 8.741 metros del circuito de El Pinillo.

Tras la carrera, la gijonesa explicó a LA NUEVA ESPAÑA que "el circuito era muy duro, llevaba una semana sin parar de llover en Córdoba y había charcos y barro. Tenía algunas partes en las que se podía correr y al final lo sufrí mucho, pero salió bien. Fui capaz de defenderme bien en los charcos y aprovechar las partes más rápidas, que son las que me venían mejor".

Barreiro, además de su buena actuación en Elgoibar, viene de lograr el récord de Asturias de los 10.000 metros en Valencia. La gijonesa reconoce esos "buenos resultados" pero advierte de que a pesar de todo el "cross siempre es impredecible". De hecho, la carrera fue muy ajustada y la atleta de Gijón llegó con una ventaja de tres segundos sobre la manchega Andrea Romero y a 17 segundos de la madrileña Claudia Corral.

"A falta de dos vueltas aumenté el ritmo y hasta la última vuelta tuve a Andrea muy cerca", explica Isabel Barreiro sobre una carrera que le ha dejado muy buen sabor de boca ya que le permite apuntarse un título nacional que no tenía y en una especialidad que le gusta especialmente: "Me gusta el cross desde pequeña, de todas las especialidades es la más difícil y quería conseguirlo sí o sí, poder tacharlo de la lista de objetivos". Ahora tiene un calendario complicado, con un par de carreras en invierno y luego preparar los 5.000 y los 10.000 con la vista puesta en la clasificación del Europeo que se va a disputar este verano.

Nada más acabar la carrera, la gijonesa ya declaró estar "muy contenta". "Llevaba un muy buen invierno y acabar siendo campeona de España en esta disciplina por primera vez me hace mucha ilusión. Le tenía muchas ganas al cross porque el año pasado tuve problemas con el ciático, no pude hacer apenas cross. Estoy muy contenta y con ganas de todo lo que viene por delante", añadió.

En cuanto a la actuación de las atletas asturianas en esta carrera femenina, Ainhoa Brea fue decimoctava, con un tiempo de 36:59; y Laura López, vigésimo primera, con 37:17. A punto estuvo el equipo asturiano de subirse al podio por equipos, pero se quedó cuarto, a un punto de Madrid, que fue bronce, por detrás de Castilla-La Mancha, plata, y Cataluña, oro.

En la carrera absoluta masculina se impuso el navarro Nassim Hassaous (28:23), por delante de Daniel Arce (28:59), de Castilla y León, y de Zakaria Boufaljat (29:04), de Andalucía. El mejor asturiano en esta prueba fue Ángel Fernández Duarte, 39.º, con un tiempo de 31:43, que llegó un puesto por delante del también asturiano Juan Ángel Martínez (31:46).

En la carrera femenina sub-23, la ganadora fue María Viciosa, de Castilla y León, que completó un recorrido de algo menos de 7 kilómetros en 27:12. En esta carrera, la asturiana Mariam Benkert fue octava, con 28:13. En la masculina sub-23, se impuso Rubén Leonardo, de Castilla y León, con 23:14, y el asturiano Jaime Bueno fue decimotercero, con 24:16.