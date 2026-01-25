Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: el Covadonga golea en casa

GIJÓN INDUSTRIAL 2 SPORTING ATLÉTICO 3

Gijón Industrial: Raul (1), Quintín (1), David (2), Rueda (2), Illán (1) Toni (1), Ángel (1), Del Río (1), Saha (2), Gonzalo (2), Chery (1). Cambios: Igor (1) por Ángel, min 61; Enzo (1) por Toni, min. 61; Borja Prieto (1) por Del Río, min. 72; Landry (1) por Illán, min. 72; Bilal (s.c.) por Rueda, min. 83. Sporting Atlético: Iker (1), Adrián Sancho (1), Álex Diego (2), Lussenhoff (1), Carlos Hernández (1), Iker Martínez (2), Matabuena (1), Joshua Mancha (1), Enol Prendes (1), Bruno Rubio (2), Álex Oyón (3). Cambios: Loki (1) por Joshua Mancha, min. 65; Ferreres (2) por Carlos Hernández, min. 65; Pablo Beiro (1) por Lussenhoff, min. 73; Samu Montes (s.c.) por Bruno Rubio, min. 83; Yosmel (s.c.) por Álex Oyón, min. 83. Goles: 0-1, min. 18: Álex Oyón, de penalti. 0-2, min. 68: Ferreres. 1-2, min. 74: Quintín. 1-3, min. 79: Álex Oyón. 2-3, min. 91: Landry. Árbitro: Gao Enrique (Gijón). Amonestó a los locales Saha, Del Río, Quintín y Landry, y a los visitantes Lussenhoff y Carlos Hernández. Santa Cruz: 600 espectadores.

Partido importante de rivalidad local entre el Gijón Industrial y el Sporting Atlético, con dos aspiraciones muy diferentes en cada equipo: el Industrial para escapar de la situación que atraviesa en la tabla y, por parte del Sporting, para seguir luchando por mantenerse en puestos de liguilla.

El encuentro comenzó con el Sporting tomando el mando y dominando el balón, con el Industrial esperando para sorprender a la contra. Pudo adelantarse el Sporting en el minuto 12, cuando Bruno Rubio se quedó solo en el área, pero el portero Raúl paró bien junto al poste. No perdonaron los de Mareo en el 18, en un penalti por derribo de Chery a Bruno Rubio que Álex Oyón transformó para hacer el 0-1. Hasta el final de la primera parte fue un partido flojo, con el Sporting moviendo la bola y el Industrial defendiendo bien. Hubo una ocasión para cada equipo: tiro de Illán a la escuadra que despeja Iker de puños, y por parte visitante, remate de Matabuena de cabeza que rozó el poste.

La segunda parte mejoró en emoción por los goles, con la misma tónica de juego: dominio del Sporting y mayor presencia en ataque del conjunto local, beneficiado por el aire. Rueda pudo empatar con un tiro desde 30 metros que, con el viento, estuvo a punto de entrar por la escuadra. Los jugadores se empleaban con dureza y comenzaron a aparecer las amonestaciones.

Los entrenadores empezaron a mover el banquillo buscando resultados y el primero en lograrlo fue el Sporting, cuando Ferreres, que llevaba pocos minutos en el campo, aprovechó una jugada por banda con centro al punto de penalti para hacer el 0-2. No se amilanó el Industrial, que apretó en ataque y en el 74 Quintín, tras una internada en el área, batió a Iker junto al palo para poner el 1-2.

El partido se volvió de ida y vuelta y en el 79 Álex Oyón solo tuvo que empujar un centro de Iker Martínez para firmar el 1-3. Siguió atacando el Industrial y Landry, en el minuto 91, recortó con un remate de cabeza para el 2-3. Hasta el final del añadido, el Industrial buscó el empate y el Sporting acabó pidiendo la hora. Al final, victoria del Sporting Atlético para seguir arriba y el Industrial, que tendrá que ir a Llanes la próxima semana a intentar sumar.

CAUDAL 1 MOSCONIA 3

Caudal: Álex González (1);_Sergio Ordóñez (1), Mario Sánchez (2), Agus Porto (1), Borja Rodríguez (2), Vicente Antuña (1), Kike Fanjul (1), Michael (2), Jairo Cárcaba (1), Diego Boza (1) y Cris Acerete (2). Cambios:_Julio Delgado (1) por Antuña, min. 46. Trabanco (1) por Boza, min. 68. Alburquerque (1) por Sergio Ordóñez, min. 68. Claudio Medina (1) por Michael, min. 68. Montequín (s.c.) por Acerete, min. 88. Mosconia: Víctor (3);_Cris Muñiz (1), Miguel Berlanga (2), Pablo Espìna (2), Jandrín (2), Morcillo (3), Nico Arce (3), Brito (2), Dani Palacio (1), Samuel (3) y Sergio Ríos (3). Cambios:_Uche (2) por Dani Palacio, min. 46. Carlos Cid (1) por Jandrín, min. 64. Pablo Ares (1) por Brito, min. 64. Isma Fagir (s.c.) por Sergio Ríos, min. 82. Javi Campomanes (s.c.) por Samuel, min. 82. Goles: 0-1, min. 3:_Brito. 1-1, min. 8:_Jairo Cárcaba. 1-2, min. 29:_Sergio Ríos. 1-3, min. 88:_Nico Arce, de penalti. Árbitro: Agoultim Boumate (Oviedo). Amonestó a Sergio Ordóñez, Vicente Antuña, Trabanco y al segundo entrenador Miguel Vigón, y a Nico Arce y Samuel. Hermanos Antuña: Unos 400 espectadores.

El Caudal perdió en casa ante uno de sus perseguidores, el Mosconia, que se coloca cuarta, bajando el equipo de Mieres de la tercera a la quinta plaza. Fue un partido en el que los de Mieres dispusieron de un montón de ocasiones de gol que marraron y, sin embargo, el Mosconia supo aprovechar las suyas para sumar una victoria clave en la pelea por las posiciones de promoción de ascenso.

En apenas tres minutos, el Mosconia se adelantó gracias a un gol de Brito tras recibir un centro lateral de su compañero Samuel y batir así al portero debutante Álex González en su salida. El Caudal pasó a dominar y tuvo un par de ocasiones por medio de Jairo Cárcaba antes de que, a la tercera, a los ocho minutos, el propio Jairo Cárcaba batiera al meta del conjunto moscón Víctor tras un córner botado por su compañero Diego Boza, que el delantero remató por bajo y con la derecha.

El Caudal siguió buscando portería. En una de sus ocasiones Michael disparó y su chut se fue rozando el palo. Jairo Cárcaba tuvo otra ocasión que se fue fuera por poco. Sin embargo, en su segunda aproximación, el atacante del Mosconia Sergio Ríos se fue de dos defensores, encaró a Álex González y de fuerte chut lo batió poniendo el 1-2 ante la desesperación de la grada local. El Caudal combinaba, llegaba e incluso dispuso de cuatro córners, pero en todas las ocasiones fueron incapaces de batir al meta Víctor.

En la segunda parte, el Caudal siguió dominando, siendo esta segunda parte un calco de la primera: el Caudal pagaba su faltaba de efectividad ante un eficaz Mosconia. El equipo de Mieres se encontró además con un muro en la portería del equipo de Grado.

Llegaba el Caudal, pero cuando apenas quedaban dos minutos para acabar el tiempo reglamentario, Álex González, tras tratar de quitarle el balón al visitante Nico Arce, le golpeó en su pierna de apoyo y el colegiado señaló penalti. El propio Nico Arce se encargó de transformar y poner el 1-3 final.

El Caudal, tras el gol, se dio por vencido después de desperdiciar un montón de ocasiones ante un rival directo en la zona noble de la clasificación.

PRAVIANO 3 LLANES 3

CD Praviano: David (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Iza (2), Fer Villar (2), Nuño (3), Beberide (2), Del Oso (2), Argüelles (2), Fran Álvarez (2) y Tomás (3). Cambios: Marqueta (2) por Iza, min. 73; Alecs (s.c.) por Fran Álvarez, min. 79. CD Llanes: Moi (2), Álvarez (2), Iván (2), Thomas (3), Bayón (2), Bamba (2), Hugo (2), Gonzalo (2), Borja (2), Arturo (3) y Huerta (2). Cambios: Richi (2) por Bayón, min. 40; Herrero (2) por Huerta, min. 46; Saúl (2) por Borja, min. 70; Roldán (2) por Gonzalo, min. 70; Wade (s.c.) por Arturo, min. 88. Goles: 0-1, min. 11: Arturo. 1-1, min. 45: Tomás. 2-1, min. 51: Oriol. 2-2, min. 56: Arturo. 2-3, min. 87: Arturo. 3-3, min. 95: Nuño. Árbitro: Andrés Aurelio González Cueto (Avilés). Amonestó al local Tomás y a los visitantes Huerta, Bayón, Bamba, Borja, Arturo y Richi. Santa Catalina: 300 espectadores. Nacho Fernández Pravia

Partido con alternativas en Santa Catalina que terminó 3-3 entre Praviano y Llanes. Se adelantó el conjunto visitante con un gol de Arturo en el minuto 11 en un tramo de juego después más trabado y con pocas ocasiones, hasta que el Praviano apretó al final del primer tiempo y logró el 1-1 por medio de Tomás en el minuto 45.

Tras el descanso, el Praviano volteó el marcador con el 2-1 de Oriol en el 51, pero el Llanes respondió rápido con el 2-2 de Arturo en el 56. Ya en la recta final, Arturo firmó el 2-3 en el 87 completando su triplete, y cuando el Llanes acariciaba la victoria, Nuño empató en el tiempo añadido (min. 95) para repartir los puntos.

LENENSE 2 TITÁNICO 0

Lenense: Pelayo (2);_Yago Delgado (1), Álex Blanco (2), Jorge (2), Simón Rodríguez (2), Álex Abril (1), Dani Pérez (2), Dani Suárez (2), Pablo Sánchez (2), Pelayo Paíno (2) y Vicente Carreño (1). Cambios:_Korka (1) por Yago Delgado, min. 46. Momo (1) por Vicente Carreño, min. 69. Izan Naves (s.c.) por Paíno, min. 84. Mario Morán (s.c.) por Abril, min. 91. Titánico: Damián (2);_Álex García (2), Pablo Flores (1), Joan Vilches (1), Mate (2), Jairo (1), Jorge Barbón (2), Lele (2), Juan Laine (2), Pablo Fernández (1) y Samu Armayor (2). Cambios: Eloy Ordóñez (1) por Jairo, min. 63. Sergio Carcedo (1) por Mate, min. 73. Borja Sierra (1) por Juan Laine, min. 73. Goles: 1-0, min. 59:_Pelayo Paíno. 2-0, min. 89:_Jorge. Árbitro: Carlos Martínez-Illescas (Oviedo). Amonestó a Álex Blanco, Álex Abril, Dani Pérez y Dani Suárez, y a Mate y Juan Laine. Finstral-El Sotón:_Unos 150 espectadores.

El Lenense logra una victoria clave ante el Titánico que le saca del de los puestos de descenso. El equipo de Laviana sigue muy abajo tras caer justamente.

Navarro: Mateo (1);_Hugo (1), Javi Álvarez (2), Pablo (2), Jorge Castro (1), Albertín (1), Adrián (2), Jacobo (1), Álvaro (1), Josín (1) y Manu Ameijide (2).

Cambios:_Raúl (3) por Jacobo, min. 55. Fredo (1) por Jorge Castro, min. 55. Enol_(1) por Albertín, min. 65. Ofón (1) por Josín, min. 75.

L’Entregu: Ardura (1);_Pablo (1), Ferreiro (1), Mateo (2), Meaurio (2), Berto Arias (1), Aly (1), Vicente (2), Pacoli (1), Leyder (2) y Mario Canal (1).

Cambios: César (1) por Meaurio, min. 65. Figar (1) por Aly, min. 74. Meana (1) por Berto Arias, min. 74.

Goles: 0-1, min. 12:_Berto Arias. 0-2, min. 52: Aly. 1-2, min. 70:_Raúl, de penalti. 2-2, min. 78:_Raúl.

Árbitro: Guillermo Iglesias (Gijón). Expulsó al local Sergín, en el banquillo, en el min. 88. Amonestó a los locales Pablo y Fredo, y a los visitantes Mateo, Pacoli y al entrenador Lucho Varela.

Tabiella:_Unos 180 espectadores.

L’Entregu dejó escapar dos puntos en un partido que se le puso muy de cara y el Navarro sumó un valioso empate en su lucha por la permanencia ante un rival que pelea por los puestos de arriba.

En el primer tiempo fue mejor L’Entregu, bien colocado en el campo y presionando muy arriba. Fruto de ello llegó el primer gol tras una falta que botó Meaurio y remató de cabeza Berto Arias. Pudo hacer el segundo Aly en el 23, pero lo evitó Mateo con una buena estirada. En el segundo tiempo, los visitantes hicieron el segundo gol fruto de su buen juego, pero después se echaron atrás. El Navarro lo aprovechó, hizo cambios, se fue al ataque y consiguió el primer tanto al convertir Raúl un penalti. Ese gol espoleó al Navarro y ocho minutos después se produjo un barullo en el área, ningún defensor visitante logró despejar y Raúl aprovechó para rematar a media vuelta y establecer el empate definitivo.

SIERO 1 COLUNGA 1

Siero: Aitor (2); Donate (1), Nacho (1), Edu Llosa (1), Juan (1), Riki (1), Nico (1), Dani (2), Medori (1), Sergio (1) y Vigil (0). Cambios:_Gamarra (1) por Nacho, min. 46. Carlos (1) por Medori, min. 46. Sene El Hadji (2) por Sergio, min. 64. Noé (1) por Riki, min. 64. Martín (1) por Juan, min. 77. Colunga: Javi Delgado (1);_Santi (1), Nacho (2), Saúl (1), Hugo (1), Jandro (2), Guille (2), Nico (2), Blanco (2), Miguel (1) y Pedro (1). Cambios:_David (1) por Guille, min. 60. Rubén (1) por Nico, min. 75. Rodri (1) por Blanco, min. 80. Juanse (1) por Nacho, min. 80. Goles: 0-1, min. 11:_Pedro. 1-1, min. 92._Sene El Hadji. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). Expulsó al local Gamarra en el min. 90 por doble amarilla. Amonestó a los locales Dani, Carlos y Noé, y por parte visitante a David. El_Bayu: unos 200 espectadores. jaime río Pola de Siero

El partido lo controló el Colunga, quitando los diez minutos antes del descanso, en los que pudo tener algo más de dominio el Siero, pero sin generar ocasiones.

Se adelantó el Colunga en un balón colgado por la banda que, entre Aitor y la defensa, en una indecisión, el balón le queda a Pedro en la frontal del área, que lo mete ajustado al palo. Tras el tanto, el Siero siguió sin generar ocasiones, salvo una que tuvieron entre Riki y Juan que se fue rozando el palo. El Siero llegó a tiempo para empatar por medio del debutante Sene El Hadji, en el descuento, sacando un punto en uno de sus peores días en casa del Siero en lo que va de temporada.

COVADONGA 3 AVILÉS STADIUM 0

Covadonga: Álvaro (1); David (2), Adrián Trabanco (2), Sergio Madrigal (2), Miguel (2), Michel Secades (3), Xurde (3), Nino (2), Pablo Tineo (2), Guille Cueto (2) y Toquero (2). Cambios: Vicente (2) por Nino, min. 46. Bauti (2) por Pablo Tineo, min. 58. Guille Thompson (1) por Toquero, min. 66. Sergio Arias (1) por Guille Cueto, min. 77. Pablo Secades (1) por Xurde, min. 77. Avilés Stadium: Chechu Grana (1);_Guardado (1), Arruñada (1), Sergio (1), Pelayo (2), Borja (2), Bango (2), Mario (2), Heres (2), Ito (1) y Bryan (2). Cambios: Chechu (1) por Guardado, min. 46. Josín_(2) por Ito, min. 46. Edu Guerra (1) por Bango, min. 73. Néstor (1) por Borja, min. 73. Danny (1) por Heres, min. 73. Goles: 1-0, min. 17:_David. 2-0, min. 72:_Guille Cueto, de penalti. 3-0, min. 75:_Vicente. Árbitro: Ballesteros Méndez (Gijón). Expulsó a los visitantes Arruñada por roja directa, en el min. 68, y Sergio, por doble amarilla, en el min. 69. Amonestó por parte local a Nino. J. A. Á. Rabanal:_Unos 175 espectadores.

El Covadonga suma su tercera victoria seguida y su décimo partido sin perder tras ganar sin demasiados alardes al Avilés Stadium. El equipo de Oviedo mantiene así su lucha por el primer puesto con el Llanera, que se mantiene al frente de la clasificación.

La primera parte fue de dominio del Covadonga y el Avilés Stadium trató de salir a la contra con la velocidad de Bryan. El equipo local, a los cinco minutos, tuvo una ocasión por medio de Guille Cueto, cuyo centro chut ataja Chechu Grana. La acción del primer gol fue pasado el cuarto de hora en una combinación entre Nino y David Ruiz, que este, dentro del área, remata y al golpear en un defensor se convierte en gol.

En el minuto 25, tras un saque de esquina botado por Nino, remata de cabeza Miguel saliendo el balón cerca del palo derecho. El propio Nino, dos minutos más tarde, hace otro disparo que se va por poco. El_Avilés Stadium, por su parte, disparó por primera vez a puerta en el minuto 42 tras un saque de esquina.

En la segunda parte, el Stadium hace cambios y durante los primeros minutos se prodiga más en ataque, llegando a tener una ocasión clara en una jugada en el minuto 60 en un centro de Heres que remata de cabeza Mario, pero un defensor despeja a córner.

El Covadonga, en el 67, tuvo una gran ocasión en un pase que realiza Xurde a Guille Cueto, pero su golpeo se va por el lateral de la red. Un minuto más tarde llegó la acción decisiva, cuando el colegiado aplica la ley de la ventaja en una falta realizada por Sergio, el balón le llega a Míchel Secades, que es derribado en el área por Arruñada, el colegiado señala penalti y le muestra roja directa. También le saca la segunda a Sergio, por lo que el conjunto avilesino se quedó en ese momento con dos menos y con un penalti en contra que transformó Guille Cueto.

Tres minutos más tarde, una acción desgraciada para el Avilés Stadium le cuesta el tercero cuando el portero Chechu Grana despeja el portero, golpea en Vicente, hace un efecto raro y se cuela en su propia portería.

TUILLA 1 CEARES 1

Tuilla: Guille (2);_Vallaure (1), Cotelo (2), Lele (2), Said (1); Galo (1), Diego (1), Robert (3), Monasterio (2);_Israel (1)_y Álex Mariscal (2). Cambios: Enri (1) por Vallaure, min. 37. Sergio (s.c.) por Israel, min. 85. Ceares: Nacho Rubiera (1); Zuazua (1), Felgueroso (2), Matheus (1), Muñiz (2); Mateo Nistal (2), Madeira (1), Layman (3), Sandoval (1); Erasmo (1) y Hugo Martínez (1). Cambios:_Ferreiro (2) por Madeira, min. 58. Pedro (1) por Mateo Nistal, min. 70. Carcedo (s.c.) por Matheus, min. 81. Goles: : 1-0, min. 26:_Monasterio. 1-1, min. 65:_Ferreiro. Árbitro: Javier Méndez-Navia (Avilés). Expulsó a Sandoval por roja directa en el minuto 65. El Candín.

El Tuilla llevó el control del partido durante ochenta minutos. Sin embargo, en los primeros minutos, el Ceares disparó bastante a la portería, destacando el papel de Layman. A partir de ese momento, los locales se hacen con el partido y consiguen poner la ventaja en el marcador. El Ceares se replegó en la segunda parte y consiguió igualar con un fallo defensivo del Tuilla.

SAN MARTÍN 0 LLANERA 1

San Martín: Enol (2);_Vega (1), Jota (1), Baragaño (2), Jairo (1), Tena (1), Felipe (2), Yago (3), Aitor (1), Pelayo (1) y Biforcos (1). Cambios:_Ferrari (1) por Baragaño, min. 61. Mateo (1) por Biforcos, min. 69. Javi (1) por Yago, min. 78. Charly (s.c.)_por Tena, min. 80. Marcos (s.c.)_por Jota, min. 80. Llanera: Benítez (1);_Mikel Busto (2), Otia (2), Izan (1), Dani González (1), Corgo (1), Viti (1), Dominique (2), Romaric (2), Álex Solís (1) y Mathieu (2). Cambios:_Estébanez (1) por Álex Solís, min. 55. Longo (1) por Corgo, min. 55. Ebea (1) por Dani González, min. 62. Guille (1) por Izan, min. 70. El gol: 0-1, min. 85:_Estébanez. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó por parte local al entrenador Jubel, y por parte visitante a Guille. El Florán: Unos 200 espectadores.

El Llanera conserva su liderato tras ganar en el campo del San Martín con lo mínimo. El equipo de Chuchi Collado se llevó con muy poco la victoria en un partido en el que, en los primeros compases, el San Martín trató de llegar por la izquierda, por mediación de Yago, el mejor jugador del partido, que trató de sorprender a Enol colgando balones, pero los centrales del Llanera evitaron que esas acciones llegaran a buen puerto. Un San Martín que se defendió bien ante las pocas llegadas del Llanera en esa fase del partido. El Llanera estuvo a punto de adelantarse en un centro de Mikel Busto en el lateral del área que Romaric remató de cabeza y se va fuera por poco. El San Martín, por su parte, tuvo una para adelantarse en una falta que sacó Yago y Tena por muy poco no llegó a empujar el balón.

En la segunda parte, nada más iniciarse, de nuevo el mejor del partido, Yago, conectó un tremendo derechazo desde la frontal pero su chut se fue rozando el palo. A partir de ahí, el partido fue muy flojo, sin apenas ocasiones, hasta el minuto 85 cuando llegó la jugada del gol y la polémica. El San Martín reclama una falta sobre Jairo, el árbitro no la señala, deja seguir el juego, recupera el balón Ebea, que centra a Estébanez para que haga el único gol del partido ante las protestas locales.

El San Martín se volcó a por el empate, pero no tuvo ocasiones claras y fue más que nada a la desesperada.