La joya del Oviedo cedida en el Avilés, a aprovechar al Lugo para tirar la puerta abajo

Su temporada no está yendo como muchos esperaban, pero Eze está a tiempo de darle la vuelta a la tortilla. El central nigeriano, que pertenece al Real Oviedo, está ante su mejor momento en el Avilés. La lesión de Borja Granero, que durante esta semana no se ha ejercitado con sus compañeros, le abre al defensa un hueco en el once que, como ya hizo ante el Bilbao Athletic, quiere aprovechar. En Lezama ya fue uno de los mejores del conjunto blanquiazul y su progresión desde el mes de agosto está siendo más que notoria. Ahora, en el duelo de hoy ante el Lugo (18.15 horas), está ante el momento de acabar de tirar la puerta abajo, más teniendo en cuenta que el club ya ha fichado competencia para su puesto, un Andrés Carmona que ayer ya se ejercitó con sus nuevos compañeros

La historia entre Eze y Dani Vidal, técnico del Avilés, no empezó de la mejor manera. El técnico catalán apostó por darle la titularidad al diamante azul ante el Barakaldo, el que era su único partido de pretemporada tras hacerse con las riendas del conjunto blanquiazul, y la apuesta no pudo salir peor. El zaguero salió señalado por varios errores defensivos, algo que acabó costándole el puesto. Además, el cuadro avilesino se hizo con los servicios de Borja Granero, hombre de confianza del míster, para apuntalar la defensa, terminando de mandar a Eze al banquillo.

Giro de 180 grados

Pero ahora la situación ha dado un giro de 180 grados. Primero, por el afán del propio jugador en seguir mejorando como futbolista. "Estoy muy contento con él. Eze hizo un cambio de chip importante hace tres meses. Antes era un chico con despistes, incluso llegó tarde algún día. Es joven y a veces puede cometer errores, pero lo hablamos y el cambio ha sido radical, estoy gratamente sorprendida. Ante el Bilbao Athletic teníamos la seguridad de que iba a hacer un buen partido. Puede cometer un error puntual, como todos, pero sabíamos que iba a tener un rendimiento muy alto. Como entrenador, cuando ves que alguien tiene un cambio de actitud tan gran de te alegras mucho", reconoció Dani Vidal el pasado mes de diciembre. Sus palabras no estaban vacías. Tras darle minutos ante Ourense y Pontevedra, el técnico catalán apostó por colocarle como titular contra el Bilbao Athletic. El nigeriano respondió con creces.

Sus estadísticas

Eze realizó diez contribuciones defensivas, dejando además diez recuperaciones y un 50% de duelos ganados, tres aéreos y dos en el suelo. También despejó ocho balones, superando en esta estadística al gran líder en este aspecto del Avilés, Babin. En cuanto a la salida de balón, el canterano carbayón tuvo un 88% de precisión en el pase, dato que mejora si se tiene en cuenta los pasos dentro de su propio campo. En esa faceta acertó 23 de los 24 pases que intentó.

Ahora, con la ausencia de Granero, está ante su oportunidad de asentarse en el once del Avilés ante la posible amenaza de Andrés Carmona, el último fichaje invernal. Su mejora durante estos meses ha sido más que notable y ahora tiene el espacio para poder demostrarlo en el Suárez Puerta. En su mano está aprovechar el momento y afianzarse como pareja de Babin en la zaga blanquiazul.