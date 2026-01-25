Junquera sostiene al Lealtad, pero el Ávila se lleva la victoria con un único gol

Lealtad 0 Ávila 1 Lealtad: Junquera (3); Mateo (2), Jaime (1), Luisen (2), Pesquera (2), Krehl (1), Argüelles (2), Yerpes (2), Nacho (1), Baba (1) y Cisse (2). Cambios: Nico (1) por Nacho, min. 52; Saza (1) por Jaime, min. 74 y Braña (1) por Krehl, min. 74. Ávila: Óscar (2); De Lamo (1), Pascual (2), Runy (2), Diego (1), Carrión (2), Carlos Pérez (1), Markel (2), Javi Grillo (2), Fer Díaz (1) y Urbina (2). Cambios: Vitolo (2) por Diego, min. 62; Gonzalo (1) por Carlos Pérez, min. 62; Alez (1) por Markel, min. 75; Baba (s.c.) por Runy, min. 83 y Saar (s.c.) por Carrión, min. 83. El gol: 0-1, min. 38: Markel. Árbitro: Cardoso Rodríguez (colegio de Galicia). Amonestó por el equipo local a Pesquera, Argüelles y Cisse, y por los visitantes a Carrión, Carlos Pérez, Javi Grillo, Fer Díaz y Baba. Les Caleyes: 200 espectadores.

Partido muy condicionado por la meteorología, que dejó el terreno de juego en mal estado y obligó a ambos equipos a practicar un fútbol más directo, con mucho contacto y poco juego combinativo. En ese contexto, el Ávila fue superior a un Lealtad que comenzó algo mejor y avisó en los primeros minutos con un disparo de Pesquera desde la frontal, pero que pronto cedió el dominio al conjunto visitante. El peligro pasó a ser casi exclusivo del Ávila, lo que convirtió a Junquera en el jugador más destacado del Lealtad. Javi Grillo y Urbina lo intentaron desde la frontal, obligando al guardameta local a emplearse a fondo, y poco después llegó la ocasión más clara hasta ese momento en un contragolpe en el que Runy se quedó solo ante Junquera, que resolvió con una buena intervención.

Al filo del descanso llegó el único gol del encuentro, cuando Markel aprovechó un balón suelto dentro del área para batir a Junquera, que nada pudo hacer. Aún antes del intermedio, el Ávila tuvo la opción de ampliar la ventaja con un disparo de Carlos Pérez desde el punto de penalti, que Junquera detuvo en dos tiempos.

La segunda mitad mantuvo el mismo guion, con un partido disputado en el centro del campo, juego directo y mayor control visitante. El Ávila pudo sentenciar en un disparo de Carrión desde dentro del área que, con Junquera ya superado, Yerpes despejó sobre la misma línea de gol. En el tramo final, el Lealtad se volcó en busca del empate, aunque apenas generó peligro, con una falta directa de Yerpes que detuvo el portero visitante y, ya en el minuto 90, un centro de Nico que Saza remató de cabeza fuera por poco.

Noticias relacionadas

Con un Lealtad volcado más con corazón que con juego, se llegó al final del encuentro con victoria para el conjunto abulense.