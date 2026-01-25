El Marino de Luanco asalta el campo del Bergantiños

Bergantiños 0 Marino 1 Bergantiños: Canedo (2); Peña (1), Fito (2), Pastor (1), Keko (1); Sola (1), Tass (1), Iago Novo (1), Koke (2); Isma Cerro (1) y Darío Germil (1). Cambios: Diego (1) por Tass y Melide (1) por Isma Cerro, min. 60. Barck (1) por Sola, min. 72. Álex Pérez (1) por Keko, min. 79. Marino: Dennis (1); Borja Fernández (2), Berto González (2), Guaya (2), Somolinos (2); Pelayo (2), Íñigo (2), Talarn (1), Marcos Bravo (2); Basurto (3) y Tito Leyva (3). Cambios: Chus Ruiz (2) por Pelayo, min. 73. Óscar Fernández (1) por Tito Leyva, min. 78. Marti (2) por Basurto y Diego Díaz (1) por Talarn, min. 83.. El gol: 0-1, min. 68: Basurto. Árbitro: Luis Fernando Alonso (Colegio castellano leonés). Amonestó a los locales Peña y Tass, y a los visitantes Chus Ruiz, Berto e Íñigo.

El Marino de Luanco sigue de dulce fuera de casa, logrando su segundo triunfo consecutivo, esta vez ante el Bergantiños, por 0-1, gracias a un gol anotado en la segunda parte por Basurto, en un partido donde los asturianos fueron superiores.

Sergio Sánchez, ayer, dando instrucciones. | ÁREA 11

El entrenador local, Simón Lamas, planteó el partido con el esquema táctico 5-3-2, mientras que el entrenador visitante, Sergio Sánchez, salió de inicio con un dibujo táctico de 4-4-2. El encuentro arrancó con un equipo asturiano que entró mejor en el partido, llevando más la iniciativa en el juego y teniendo mayor posesión del balón. Las mejores ocasiones cayeron del lado visitante. La primera la tuvo Tito Leyva a los 5 minutos, en una internada por banda derecha, y su disparo lo atrapó bien colocado Canedo. Posteriormente, una vez rebasado el primer cuarto de hora de la primera parte, Marcos Bravo tuvo en sus botas el 0-1 con un disparo de rosca con su pierna zurda que se marchó rozando el poste.

La presión arriba de los luanquinos impidió que los de Carballo pudieran salir con el balón jugado y apenas pudieron inquietar a la sólida zaga rival. Las oportunidades de gol brillaron por su ausencia y solo el Marino de Luanco era el que conseguía poner en problemas a los zagueros locales. Un error en la entrega en ataque del Bergantiños, por medio de Sola, hizo que Basurto robara el balón, se escapara por velocidad por la banda derecha, se internara en el área y su disparo lo detuviera en dos tiempos Canedo en el minuto 26, en la mejor ocasión del partido para los visitantes.

A partir de la primera media hora de juego, el conjunto coruñés pareció despertar de su letargo en ataque y encontró un resquicio en la defensa rival con un potente disparo desde fuera del área de Darío Germil, que salió fuera por poco en el minuto 33. El tramo final de la primera parte entró en una fase de igualdad de fuerzas y el Bergantiños no pasó tantos apuros en defensa. Sin embargo, la última oportunidad del primer tiempo la tuvo el cuadro asturiano en un balón suelto en la frontal del área, que terminó con un latigazo de Marcos Bravo que salió desviado.

Tras la reanudación, el encuentro estuvo igualado en el arranque de la segunda parte, pero con un Bergantiños que salió presionando más arriba y poniendo en mayores problemas a la zaga visitante. Los locales pudieron ponerse por delante a los 49 minutos, en su mejor ocasión del partido. Fito lanzó un pase en largo medido que controló dentro del área Koke, pero su disparo se marchó por encima del larguero. Poco después, el equipo gallego volvió a tener una nueva oportunidad en una serie de rechaces que acabó con un remate a la media vuelta de Pastor, que se marchó alto.

Sin embargo, el equipo asturiano pudo sorprender en una rápida contra, que culminó Tito Leyva con un disparo con la zurda desde la frontal del área que se fue rozando el poste en el minuto 59, y también con un remate de Marcos Bravo desde fuera del área que se marchó alto en el 63. Pero, a la tercera, fue la vencida y el Marino de Luanco se adelantó en el marcador en una rápida contra llevada por la derecha por Tito Leyva, que envió una asistencia a Basurto, quien controló dentro del área y batió a Canedo en el minuto 68.

El técnico local, Simón Lamas, modificó su sistema táctico, del 5-3-2 al 4-4-2, dando entrada a Barck por Sola, con un enfoque más ofensivo. El equipo visitante pudo sentenciar el partido en una contra que terminó con un disparo cruzado de Marcos Bravo que salió ligeramente desviado en el minuto 77. Los asturianos perdonaron de nuevo el 0-2 con un remate de cabeza dentro del área de Martí, que desvió con una mano salvadora Canedo en el 85. Dos minutos después, Fito pudo lograr el empate, pero su disparo salió ligeramente desviado. El Marino de Luanco también tuvo otra ocasión clara para finiquitar el choque con una falta lanzada por Íñigo que se estrelló en el larguero en el tiempo añadido.