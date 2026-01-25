El Oviedo se lleva el derbi ante el Astures en el Corredoria Arena
El Bádminton Oviedo se llevó el derbi asturiano ante Astures en el Corredoria Arena (5-2) y sumó tres puntos clave en el arranque de la segunda vuelta de la División de Honor, en una jornada marcada por el regreso a casa y el homenaje a Vladimir Atapin. Los locales se adelantaron en el mixto, aumentó la ventaja en el dobles masculino y encarriló el triunfo con el individual femenino y el debut victorioso de Juan Felipe Noguera. Iván Torre cerró el marcador. El equipo es segundo en la tabla de manera provisional. El ambiente en la grada y la solidez en los dobles resultaron decisivos para superar a un combativo Astures, que brilló a buen nivel. El técnico Alberto Zapico celebró su primer triunfo como entrenador en el Arena y lo dedicó a "Vladi".
