Primera victoria de Manel con el Langreo, que desempata en el minuto 90 al Rayo Cantabria

Rayo Cantabria 1 Langreo 2 Rayo Cantabria: Laro (1); Adrián Argos (2), Cagigal (1), Diaz de Alda (1), Samu Calera (1); Solórzano (2), Vallecillo (1); Diego Díaz, (2) Sergio Martínez (1), Javi García (1); y Santi Franco (1). Cambios: Rodri Ramos (1) por Vallecillo, min. 65. Baldrich (1) por Santi Franco, min. 76. Gabi (2) por Javi García, min. 76. Dani Cordero (1) por Samu Calera, min, 85. Manu González (1) por Solorzano, min. 76. UP Langreo: Adrián Torre (2); Nacho López (2), Orviz (3), Dani Ojeda (2), Liam (2); René Reyes (2), Juan López (2), Iván González (2), Álex Menéndez (3); Sergio Neira (2) y Pablo Pérez (2). Cambios: Rieno (1) por Sergio Neira, min. 76. Omar Álvarez (1) por René Reyes, min.76 Lucas (1) por Álex Menéndez, min. 85. Maya (1) por Iván González, min. 89. Goles: 0-1, min. 59: Sergio Neira. 1-1, min. 81: Gabi. 1-2, min. 90: Orviz. Árbitro: Barrio Salas (País Vasco). Amonestó a los locales Vallecillo, Adrián Argos, Santi Franco y Baldrich; y a los visitantes Pablo Pérez y Ojeda. Sport de Astillero: 700 espectadores.

El Langreo se llevó un triunfo agónico ante el Rayo Cantabria gracias a un cabezazo salvador de Orviz en el minuto 90, que premió el empuje azulgrana en un partido igualado y de alternativas.

El gol de Orviz en el tramo final, al rematar de cabeza un saque de esquina botado por Lucas, dio al Langreo tres puntos de oro que le permiten superar al filial racinguista en la clasificación. El tanto llegó cuando el empate parecía definitivo y desató la alegría en los campos de Sport de Astillero.

En su segundo partido al frente del equipo, Manel Menéndez repitió el once de la jornada anterior, con la única novedad del regreso de René Reyes a la banda derecha. El Langreo salió mandón, presionando arriba y buscando transiciones rápidas, aunque ese dominio inicial apenas se tradujo en ocasiones claras.

El Rayo Cantabria fue creciendo con el paso de los minutos y tuvo sus mejores opciones antes del descanso, topándose con un Adrián Torre muy seguro para sostener a los suyos. El Langreo también rozó el gol en acciones puntuales, como un centro de René Reyes que no pudo controlar Sergio Neira cuando se asomaba el mano a mano.

Tras la reanudación, los azulgranas golpearon primero: Álex Menéndez se plantó ante Laro, el meta rechazó su disparo y el propio atacante asistió a Sergio Neira para que empujara el 1-0. Con ventaja, el Langreo se adueñó del ritmo ante un filial aturdido, hasta que los cambios de Ezequiel Loza reactivaron a los visitantes.

El empate llegó en una acción aislada pero decisiva: Gabi, recién salido al césped, puso un centro desde el vértice del área que se fue envenenando hasta colarse por el segundo palo, sorprendiendo a Adrián Torre. Y cuando todo apuntaba al reparto de puntos, el Langreo encontró el premio final en otra jugada a balón parado: córner de Lucas y testarazo inapelable de Orviz para sellar la victoria.