El Rodiles, imparable ante el Ferrol para seguir segundo

Las chicas del Gaitero Rodiles volvieron a sumar de tres tras imponerse al Ferrol por 1-2. Con esta victoria alcanzan los 46 puntos y se colocan segundas en la tabla, a solo dos del líder, el Estrela Futsal. Distinta suerte corrieron los chicos del Deportivo Laviana, que no pudieron cantar victoria en su visita al Tierno Galván.