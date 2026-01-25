Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Victorias de Royal Premium y Grupo en los derbis de Primera ante Atlética y Vetusta

Fonticiella, del Royal Premium, se dispone a lanzar a puerta. | ÁNGEL GONZÁLEZ

La jornada del grupo B de Primera Nacional dejó dos derbis asturianos. En uno de ellos, el que enfrentó al Royal Premium Gijón y al Horizonte Atlética avilesino, disputado en el Palacio de los Deportes gijonés, la victoria fue local, por un ajustado 31-29. La igualdad fue la nota dominante todo el choque, siendo la victoria al descanso para el cuadro avilesino (18-19). Los más destacados en ataque fueron, por el Royal Premium, Hugo Suárez y Lucas Iriarte, con 8 y 7 goles, y por el Horizonte Atlética, Juan Puig y Roberto Ardisana, con 6 y 8 goles.

Más clara fue la victoria por 25-31 del Grupo en su visita a a Oviedo, donde se midió al Auto-Center Principado Vetusta. La igualdad en este caso duró 45 minutos, ya que en ese momento el partido estaba empatado a 21 goles, pero en el último cuarto de hora el conjunto gijonés fue muy superior al ovetense, endosándole un parcial de 4-10 que les permitió llevarse una victoria importante en su pelea por los primeros puestos del grupo.

Es precisamente el Grupo el mejor situado de los asturianos, siendo cuarto a falta de los partidos que se disputan hoy. La derrota descuelga un poco al Horizonte de esa lucha por arriba mientras que Royal Premium y Vetusta siguen instalados en la zona media de la tabla.

