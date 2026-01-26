Asturias se luce en el Kata World Series de Gijón con seis judokas en el podium
Tres parejas del Principado lograron subirse al podio de la Kata World Series. Paul de Villota y Naroa Escanciano se colgaron la medalla de plata en el Ju No Kata junior. También fueron segundos, en este caso en el Nage No Kata junior, Marcos Rodríguez Cadavieco y Alejandro Sastre. Por su parte, Esteban Díaz y Mario Corujo conquistaron el bronce en el Kime No Kata senior, tras una brillante competición. España encabezó el medallero con dieciséis metales: cinco oros, siete platas y cuatro bronces. Italia y Alemania completaron el podio por países.
La cita reunió a 140 judokas de diez nacionalidades, que compartieron un fin de semana de competición y compañerismo en Asturias, con la intención de dar continuidad a la experiencia en el futuro. También tuvieron protagonismo los jueces asturianos José Joaquín Suárez, Jesús Verano, Vicente Jesús González y Amelia Fernández, designados como titulares durante el evento.
En la entrega de trofeos, junto a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, estuvieron los presidentes de las federaciones Española y Asturiana, Juan Carlos Barcos y José Ramón Díaz Maseda, respectivamente, además de otras autoridades.
