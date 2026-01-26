Un buen Pasek Belenos cae ante el Fénix de Zaragoza
El Pasek Belenos perdió por 11-14 ante el Recoletas Salud Fénix de Zaragoza en una buena actuación del conjunto avilesino ante uno de los equipos de la parte de arriba de División de Honor Élite que no pudo culminar con una victoria para acercarse a la salvación. Los once puntos del conjunto avilesino llegaron en un ensayo de Manuel Cao y en dos golpes de castigo transformados por Brais Rey.
