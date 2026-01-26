Jesús González, un patrón ejemplar: homenaje a un histórico del ciclismo asturiano
El Club Ciclista Buenavista emociona a su presidente después de más de tres décadas organizando eventos en un acto en el que estuvo acompañado por leyendas como Marino Lejarreta, Lale Cubino y Chechu Rubiera
José Prado
El Club Ciclista Buenavista quiso devolverle, con un homenaje multitudinario, parte de todo lo que Jesús Ángel González le ha entregado al club que lleva 30 años presidiendo y al mundo del ciclismo en general durante un periodo tan largo de tiempo. El presidente, alma y motor del club gijonés, impulsor de innumerables iniciativas, fue el protagonista de una noche muy especial en La Carbayera, en Mareo (Gijón), donde se reunieron más de 150 comensales para reconocer una trayectoria marcada por el trabajo constante, la generosidad y el cariño hacia su club.
Una sorpresa cargada de emoción
González acudió convencido de que se trataba de un acto sencillo, pensado para una veintena de personas, y se encontró con una sala repleta de gente y un ambiente cargado de afecto. El homenaje estuvo encabezado por José Vicioso, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, bien escoltado por Patrice Godard, presidente de la Unión Europea de Cicloturismo, y por Manuel Prieto, presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, además de los expresidentes territoriales José Luis Junquera y José Antonio Díaz, “Walker”.
Grandes nombres del ciclismo acompañan al homenajeado
No faltaron tampoco figuras destacadas del ciclismo. Entre ellas, los exciclistas profesionales Marino Lejarreta y Lale Cubino, que quisieron acompañar a González en una velada de recuerdos y reconocimiento. Junto a ellos, estuvieron presentes los asturianos Antonio Menéndez, Chechu Rubiera, Coque Uría, Guillermo Arenas, Carlos Barredo, Manuel Domínguez y José Enrique Cima. También acudieron organizadores y dirigentes vinculados a eventos nacionales, como los insulares Ángel Bara y Arturo Sintes.
Reconocimientos y palabras que resumen una vida dedicada al deporte
La emoción fue creciendo a medida que se sucedían las muestras de cariño. Jesús González recibió placas y regalos, e incluso un maillot rojo de la Vuelta a España, entregado por Gonzalo Alonso. Visiblemente emocionado, confesó: “Nunca me esperaba esto tan grande”. A continuación, dejó una frase que resume mejor que cualquier otra su manera de entender la vida y el deporte: “Siempre fui haciendo amigos y lo que sembré lo voy recogiendo. Muchas gracias a todos y seguiré trabajando por el club”.
Una trayectoria clave para el ciclismo en Gijón y Asturias
La trayectoria que ha seguido avala a Jesús González. Bajo su impulso se han consolidado citas de referencia como la marcha cicloturista Villa de Gijón, en la que se premió a campeones como Miguel Indurain, Tony Rominger, Marino Lejarreta y Lale Cubino. Además, González suma ya XXXII ediciones del Villa de Gijón y XXII del Premio La Calzada de juveniles, entre otros muchos eventos desarrollados en colaboración con la Federación Asturiana de Ciclismo.
El aplauso unánime de la familia ciclista
Una labor discreta y perseverante que, esta vez, tuvo el reconocimiento que merecía: el aplauso unánime de toda la familia ciclista.
